Daniel Radcliffe prezradil, či si zahrá v seriálovom Harry Potterovi

Daniel Radcliffe v rozhovore prezradil, či má nejaké plány zahrať si v seriáli Harry Potter.

Daniel Radcliffe poskytol komiksovému webu ComicBook.com rozhovor, v ktorom dostal aj otázku o pripravovanom seriáli zo sveta Harryho Pottera. Ten by mal mať minimálne sedem sérií. Každá z nich údajne spracuje jednu knihu, respektíve jeden rok v živote Harryho Pottera. Nejde však o oficiálne informácie a seriál sa môže zmeniť, keďže ho ešte len vyvíjajú.

Daniel Radcliffe však vôbec netúži objaviť sa v ňom. „Viem, že sa snažia začať úplne odznova a som si istý, že tvorcovia to budú chcieť spraviť po svojom a nebudú rozmýšľať nad tým, ako do seriálu prepašujú pôvodných hercov v nejakých menších cameo rolách. Rozhodne teda nevyhľadávam možnosť zahrať si v seriáli. Samozrejme, želám im všetko šťastie na svete a som vzrušený z toho, že niekomu predám pochodeň. Nemyslím si však, že na to, aby uspeli, ma potrebujú mať fyzicky v seriáli.“

Tvorcovia stále môžu divákov a fanúšikov prekvapiť a prepašovať pôvodných hercov do nejakých scén, kde sa objavia na niekoľko sekúnd. Vzhľadom na vyjadrenia Radcliffea a fakt, že pôjde o novú verziu tohto príbehu, by to radšej nikto nemal očakávať, aby nebol sklamaný. Oficiálny dátum premiéry HBO Max ešte neuviedlo, ale skôr ako o dva či tri roky to nebude, keďže ešte nie je hotový ani scenár.