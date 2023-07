Tip na film: Minulé životy je najromantickejší film roka o devastujúcom osude zamilovaných, ktorý bolestivo pozná každý z nás

Debutujúca režisérka Celine Song zahviezdila v Cannes a vo Varoch s poetickým a dušu hladiacim romantickým filmom, o ktorom sa bude rozprávať ešte dlho.

Ako často sa pri sledovaní filmov rozplačeme, lebo je pre nás ich príbeh veľmi osobný? Ako často nám pripomenú bolestivé spomienky a city, ktoré nás formujú po celý život? Snímka Past Lives/Minulé životy zobrazuje presne to. Je to príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí boli detskými láskami, no život im nedoprial šancu byť spolu.

Nora (Greta Lee) a Hae Sung (Teo Yoo) sú kamaráti zo školy, ktorí sa majú radi a plánujú sa v budúcnosti zobrať. Nora a jej rodina sa však odsťahujú z Kórey do Kanady a deti stratia kontakt. Spoja sa až o 12 rokov neskôr a zisťujú, že je medzi nimi stále silné citové puto, ktoré nedokáže pretrhnúť čas a ani priestor. Začnú si každý deň volať a postupne jeden druhému prenikajú hlbšie do života.

Osudové stretnutie po 24 rokoch odlúčenia

Ich ambície, práca a životné ciele im však nedovolia stretávať sa, a tak sa Nora rozhodne, že najlepšie bude, ak na istý čas prerušia kontakt. Nakoniec sa nerozprávajú ďalších 12 rokov.

Zdroj: A24

Hae Sung oznámi Nore, že plánuje ísť na dovolenku do New Yorku, kde práve Nora žije. Hae Sung od toho nepochybne niečo očakáva, problémom však je, že Nora je už sedem rokov šťastne vydatá. Bude Hae Sung strojcom bolesti pre jej manžela Arthura (John Magaro)?

Zamýšľa sa nad tým aj samotný Arthur, ktorý sa jeho prítomnosťou cíti ohrozený a uvažuje, či je pri ňom Nora dostatočne šťastná. Hae Sung s Arthurom však v skutočnosti nie sú rivali. Snažia sa pochopiť jeden druhého a prijať to, čo sa deje v ich životoch, bez toho, aby sa ho pokúšali znepríjemňovať tomu druhému.

Zdroj: A24

Obzvlášť Arthur tu pôsobí ako nesmierne empatický muž, ktorý dáva svojej manželke priestor na spracovanie jej ťaživých emócií a vždy sa zachová správne.

Thrillerovo pôsobiace scény bez slov

Režisérka Celine Song často stavia Noru a Hae Sunga do situácií, v ktorých z nich oboch srší túžba po tom druhom, silné city a nevypovedané vyznania lásky. Najlepšie to funguje v tichých scénach vrátane tej záverečnej, počas ktorej tuhne krv v žilách v očakávaní toho, čo sa stane.

Zdroj: A24

Režisérka napísala scenár, v ktorom pre dané scény nie sú žiadne dialógy, ale detailný opis toho, ako sa majú herci hýbať a čo má divák vyčítať z ich tváre. Divák si až do záverečných tituliek nie je istý, čo sa stane a ako sa tento netradičný milostný trojuholník skončí.

Režisérka a scenáristka Celine Song bravúrne zvláda aj dialógy, ktoré sú plné života a autentických prejavov náklonnosti. Často sú hravé, a to najmä počas druhého aktu, keď spolu hlavní hrdinovia rozprávajú cez internet a znovu sa „spoznávajú“.

Zdroj: A24

Výborní herci, režisérka a strih

Bolo veľmi dôležité, aby v týchto sekvenciách tvorcovia dokonale zvládli aj strih, nielen réžiu a scenár. Ich spoznávanie najprv prebieha pomalšie a ich dialógy sú celistvejšie. Následne sa menia na dynamické rozhovory, úsmevy a prehlbovanie vzťahu naprieč dlhším obdobím. Tvorcovia vďaka skvelému strihu elegantným spôsobom docielili to, aby niekoľkotýždňové či niekoľkomesačné prehlbovanie vzťahu vo filme zabralo len pár minút.

Film občas trpí pomalšími kompozíciami scén, no vynahrádza to skvelou kamerou a hereckými výkonmi všetkých hlavných postáv. Majú medzi sebou dokonalú chémiu, potrebnú na zachytenie vzťahu a emócií, ktoré voči sebe navzájom cítia. Hlboké pocity ostali po dopozeraní snímky aj v nás, pričom sme si istí, že na ňu budeme myslieť ešte veľmi dlho. Osem a pol bodu z desiatich.

Film sme videli na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Ak chceš vidieť, ako to tam vyzerá, môžeš pozerať celodenný livestream z festivalu tu.