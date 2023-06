Toto sú najlepšie reštaurácie sveta za rok 2023: Na 5. mieste je reštaurácia, v ktorej varí Slovák, bodovala aj Viedeň

Peruánska reštaurácia zosadila z trónu kodanskú Nomu, ktorá si roky držala pozíciu najlepšej reštaurácie sveta.

Organizácia The World's 50 Best Restaurants odhalila na slávnostnom ceremoniáli najlepšie reštaurácie sveta za rok 2023. 21. ročník odovzdávania cien jedného z najprestížnejších kulinárskych ocenení zahŕňa reštaurácie piatich kontinentoch. Najviac reštaurácií získali mestá ako Tokio, Bangkok či New York.

Bodovala najmä južanská kuchyňa. Prvú priečku obsadila reštaurácia Central v Lime, hlavnom meste Peru, ktorá používa miestne ingrediencie z Tichého oceána aj Ánd.

Zdroj: Instagram/centralrest

Víťazstvom zosadila z trónu kodanskú Nomu, ktorá si roky držala pozíciu najlepšej reštaurácie sveta. Na začiatku tohto roku šéfkuchár René Redzepi oznámil, že reštauráciu zatvára, pretože je „finančne aj emocionálne neudržateľná“. V prevádzke bude ešte do roku 2024.

Na druhom mieste je luxusná reštaurácia Disfrutar v Barcelone, za ňou nasleduje Diverxo v Madride a Asador Etxebarri v španielskom Baskicku. Na piatej priečke je reštaurácia Alchemist v Kodani, kde pracuje aj slovenských kuchár Filip Urbanič, s ktorým sme koncom minulého roka robili rozhovor.

Ocenili Viedeň aj Slovinsko

V rebríčku sa objavilo aj množstvo reštaurácií z celej Európy. Jedna z nich – Steirereck vo Viedni, ktorá sa umiestnila na 18. mieste – je od nás doslova len na skok. Ide o udržateľnú, rodinnú reštauráciu s takmer 20 ročnou tradíciou.

Obľúbený Berlín má v zozname dve reštaurácie. Nobelhart & Schmutzig, ktorá využíva iba ingrediencie z regiónu a je zakázané v nej fotografovať jedlá, a reštaurácia Tim Raue, ktorá ponúka jedlá inšpirované Japonskom, Thajskom a Čínou.

V talianskej Albe zabodovala reštaurácia Piazza Duomo, ktorá sa preslávila svojimi umeleckými pokrmami.

Zdroj: Instagram/piazzaduomoalba

Chýbať nemohol ani Paríž a jeho reštaurácia Plénitude s úžasným výhľadom na Seinu a klasikami francúzskej kuchyne, či Septime, ktorá otvorila pred viac ako desiatimi rokmi. Porotcov zaujala aj londýnska Ikoyi, Kol a The Clove Club.

V rebríčku sa prekvapivo objavilo aj Slovinsko a romantické mesto Kobarid, kde nájdeš vychýrenú reštauráciu Hiša Franko. Objavila sa na 32. mieste.

Vyhlásené boli aj ďalšie významné ceny. Cenu pre najlepšieho cukrára na svete získala Pia Salazar, šéfcukrárka v Quite v Ekvádore. Cenu pre najlepšiu ženskú kuchárku sveta putovala Elene Reygadas z Rosetta v Mexico City.

Zoznam 50 najlepších svetových reštaurácií za rok 2023

50. The Chairman, Hong Kong

49.Rosetta, Mexico City, Mexiko

48. La Grenouillère, Montreuil-sur-Mer, Francúzsko

47. Mayta, Lima, Peru

46. Orfali Bros Bistro, Dubaj, Spojené arabské emiráty

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlín, Nemecko

44. Le Bernardin, New York, USA

43. Leo, Bogata, Columbia

42. Piazza Duomo, Alba, Taliansko

41. Le Calandre, Rubano, Taliansko

40. Restaurant Tim Raue, Berlín, Nemecko

39. The Jane, Antwerpy, Belgicko

38. The Clove Club, Londýn, Veľká Británia

37. Sezanne, Tokio, Japonsko

36. Plenitude, Paríž, Francúzsko

35. Ikoyi, Londýn, Veľká Británia

34. Uliassi, Senigallia, Taliansko

33. El Chato, Bogota, Columbia

32. Hiša Franko, Kobarid, Slovinsko

31. Mugaritz, San Sebastian, Španielsko

30. Frantzen, Štockholm, Švédsko

29. Boragó, Santiago, Chile

28. Kjolle, Lima, Peru

27. Florilege, Tokio, Japonsko

26. Schloss Schanuenstein, Fürstenau, Švajčiarko

25. Belcanto, Lisbon, Portugalsko

24. Septime, Paris, Francúzsko

23. Kol, London, Veľká Británia

22. Elkano, Getaria, Španielsko

21. Den, Tokyo, Japonsko

20. Restaurante Quique Dacosta, Alicante, Španielsko

19. Don Julio, Buenos Aires, Argentína

18. Steirereck, Viedeň, Rakúsko

17. Gaggan Anand, Bangkok, Thajsko

16. Reale, Castel del Sangro, Taliansko

15. Le Du, Bangkok, Thajsko

14. Odette, Singapore

13. Pujol, Mexico City, Mexiko

12. A Casa do Porco, São Paulo, Brazília

11. Tresind Studio, Dubaj, Spojené arabské emiráty

10. Table, Paris, Francúzsko

9. Quintonil, Mexico City, Mexiko

8. Atomix, New York

7. Lido 84, Gardone Riviera, Taliansko

6. Maido, Lima, Peru

5. Alchemist, Kodaň, Dánsko

4. Asador Extebarri, Bizkaia, Španielsko

3. DiverXO, Madrid, Španielsko

2. Disfrutar, Barcelona, Španielsko

1. Central, Lima, Peru