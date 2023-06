POHODA FESTIVAL: Vymeň lístok za náramok už dnes a vyhni sa čakaniu v rade

Na ak├ę vychyt├ívky sa tento rok m├┤┼że┼í te┼íi┼ą?

Nadupan├Ż line-up, pestr├Ż program, chutn├ę gastro, kopec kamo┼íov a nekon─Źiaca z├íbava. Tohtoro─Źn├í Pohoda bude op├Ą┼ą ve─żk├í. A to aj v─Ćaka partnerstvu so Slovenskou sporite─żnou, ktor├ę trv├í u┼ż 14 rokov. Line-up Ar├ęny Slovenskej sporite─żne bude u┼ż tradi─Źne venovan├Ż najm├Ą elektronickej hudbe. Po─Źas vybran├Żch koncertov sa m├┤┼że┼í te┼íi┼ą na zauj├şmav├ę spestrenie vo forme ve─żk├Żch bal├│nov, ktor├ę daj├║ hudobn├Żm z├í┼żitkom aj vide├ím z koncertov nov├Ż rozmer. Najv├Ą─Ź┼íia digit├ílna banka si pre n├ív┼ítevn├şkov pripravila aj ─Ćal┼íie vychyt├ívky, ktor├ę na tren─Źianske letisko prines├║ e┼íte viac pohody aj z├íbavy.

Festivalov├Ż n├íramok m├┤┼że┼í dosta┼ą medzi prv├Żmi

Jednou z najob─ż├║benej┼í├şch slu┼żieb je mo┼żnos┼ą vymeni┼ą l├şstok za n├íramok e┼íte pred za─Źiatkom festivalu. Ak sa chce┼í vyhn├║┼ą radom pred vstupom na festival, z├íjdi do banky a vyme┼ł svoj l├şstok za n├íramok u┼ż tento v├şkend.┬áV├Żmena n├íramkov bude prebieha┼ą od 30. j├║na do 2. j├║la v ka┼żdom krajskom meste. Kompletn├Ż zoznam pobo─Źiek n├íjde┼í┬áTU. V┬ábanke sa nezabudni zapoji┼ą do s├║┼ąa┼że o ubytovanie vo fancy stane, ktor├Ż ┼ąa bude ─Źaka┼ą na letisku.

Pla┼ą mobilom a u┼żi si Pohodu naplno

V─Ćaka Slovenskej sporite─żni si ani tento rok nemus├ş┼í bra┼ą pe┼ła┼żenku, ani vybera┼ą hotovos┼ą. Vo v┼íetk├Żch n├ípojov├Żch centr├ích a u v├Ą─Ź┼íiny obchodn├şkov toti┼ż zaplat├ş┼í bezkontaktne. Sta─Ź├ş ti mobil, smart hodinky alebo karta. Ak by si predsa len potreboval hotovos┼ą, nemus├ş┼í uteka┼ą do Tren─Ź├şna. V┬áare├íli festivalu toti┼ż n├íjde┼í aj mobiln├ę bankomaty.┬áAk si klientom Slovenskej sporite─żne a v mobile m├í┼í apku George,┬ápeniaze si vyberie┼í mobilom┬ábez pou┼żitia platobnej karty.┬á

Letisko sa zmen├ş na ihrisko

Dizajnov├í a energizuj├║ca z├│na Slovenskej sporite─żne bude prep├íja┼ą relax aj ┼íport. N├íjde┼í v nej najkraj┼í├ş v├Żh─żad na letisko vyhliadkov├ęho mosta a┬áak dostane┼í chu┼ą si za┼íportova┼ą, vyu┼żi namakan├ę farebn├ę streetballov├ę ihrisko. ─Äal┼í├şm highlightom z├│ny bude osem metrov dlh├Ż tunel z farebn├Żch st├║h. T├íto kreat├şvna in┼ítal├ícia premen├ş┬átvoje fotky na umenie. Po skon─Źen├ş festivalu nebude┼í vedie┼ą, ktor├║ fotku prida┼ą na Instagram sk├┤r.

Jednou z tohtoro─Źn├Żch noviniek je mo┼żnos┼ą postavi┼ą sa vlastn├Żm f├│bi├ím prostredn├şctvom virtu├ílnej reality.┬áAplik├ícia Fear Therapy, ktor├í pri boji s┬áf├│biami vyu┼ż├şva virtu├ílnu realitu, bude v z├│ne k┬ádispoz├şcii cez VR headsety.