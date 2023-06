Tento seriál ťa totálne odrovná. Po dopozeraní 2. série The Bear sa budeš chcieť upokojiť cigaretou, aj keď nefajčíš

Druhá séria The Bear je opäť famóznou prehliadkou komplikovaných charakterov a chaotického kuchynského prostredia.

Prvá séria The Bear sa zjavila ako blesk z čistého neba a opantala každého z nás. Hlavnou postavou bol Carmy (Jeremy Allen White), ktorý sa vrátil do rodného mesta, aby prevzal bufetovú reštauráciu po tom, čo jej majiteľ a jeho brat v jednej osobe (Michael) spáchal samovraždu.

Carmy a spol. našli na konci prvej série v reštaurácii 200 tisíc dolárov, ktoré chcú využiť na rekonštrukciu a pozdvihnutie úrovne reštaurácie. Takmer celú druhú sériu tak postavy budujú reštauráciu svojich snov a popritom sa snažia o osobnostný a kariéry rast.

Po vzore prvej série ale nič nejde podľa plánov a neustále sa niečo kazí. Až príliš často konflikty eskalujú do hádky a iných stresových situácií. Druhá séria má 10 epizód, čo je o dve viac ako naposledy. Tvorcovia tento čas využívajú veľmi rozumne a rozvíjajú dejové oblúky a osobnosti postáv uveriteľným spôsobom.

Skvelá práca s postavami

Vlastnú epizódu tak napríklad dostane Marcus, ktorý sa v Dánsku zaúča u Carmyho kolegu. Epizóda funguje ako oddychová časť, v ktorej sa dialógy nesú v pokojnom duchu a divák má možnosť hlbšie nahliadnuť do života dvoch kuchárov. Viac priestoru dostane aj Tina, Fak či Sydney, no skutočnou hviezdou druhej série je Richie, pri ktorého epizóde diváci pochopia, prečo títo ľudia robia to, čo robia a prečo to milujú, aj keď im to ubližuje.

Richie, ako sám priznáva, dlho hľadal svoje miesto v spoločnosti, aj v kuchyni, no nikdy sa mu to po rozvode s manželkou nepodarilo. Staval sa tak do situácií, v ktorých sa nevedel správať a ubližoval tým ostatným, ale najmä sebe. Vďaka týždňovej stáži v špičkovej reštaurácii si však spomenie, prečo miluje prácu v reštaurácii a akým človekom dokáže byť, ak sa nasmeruje správnym smerom.

Scenáristi veľmi zaujímavo posunuli jeho postavu bez toho, aby „zradili“ jeho seriálovú minulosť. Jeho chyby nezmazali švihnutím čarovného prútika. Stále tam sú, akurát ich nahrádza pozitívnymi črtami svojej osobnosti a efektne využíva svoju energiu. Je fascinujúce sledovať jeho „prerod“ a divák si nemôže pomôcť nefandiť mu celým svojím srdcom.

Samostatnou kapitolou je Carmy, ktorý sa síce snaží, ale nezvláda usporiadať svoj osobný život spolu so svojou kariérou. Ako diváci sme ho zbožňovali a zároveň sme občas mali chuť nakričať na neho a poprosiť ho, aby spomalil.

Jedinou významnou novou postavou je Claire, kamarátka z detstva väčšiny zamestnancov reštaurácie, ktorá sa zapletie s Carmym. Tvorcovia to využili ako možnosť nahliadnuť do Carmyho duše a sebadeštrukčného správania. Už od prvej minúty je totiž jasné, ako to asi skončí, takže je škoda, že tvorcovia nejakým spôsobom nevyvrátili očakávania divákov a Claire tak v príbehu funguje ako pseudo Yoko Ono.

Na druhej strane, ostali verní tomu, akú postavu v prípade Carmyho vytvorili. Divák už po prvej sérii dôverne pozná jeho chyby a negatívny postoj k životu. Rýchlo pochopí, že nič iné sa v Carmyho prípade ani nemohlo stať.

Druhá séria The Bear dodáva postavám viac osobnosti, viac komplexných charakteristických čŕt a dovoľuje im rásť bez toho, aby to pôsobilo umelo či v nesúlade s príbehom. My sme hltali jednu epizódu za druhou, čomu praje polhodinový formát epizód. Len jedna epizóda trvá takmer hodinu a je to časť, po ktorej dostanú chuť na cigaretu aj nefajčiari.