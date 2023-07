Vadí, nevadí? Pýtali sme Slovákov, čo pre nich znamená 5 eur a čo sú schopní urobiť pre túto sumu (ANKETA)

A ─Źo by si spravil s 5 eurami ty?

P├Ą┼ą eur je pre niekoho mal├í, pre in├ęho┬áve─żk├í suma, z├íle┼ż├ş na tom, ─Źo konkr├ętne potrebuje┼í. Na┼ía moder├ítorka Barbora preto vy┼íla do bratislavsk├Żch ul├şc, kde sa p├Żtala mlad├Żch Slov├íkov, ─Źo pre nich znamen├í suma p├Ą┼ą eur. Niekto by si za ne k├║pil cigarety, desiatu alebo by ich dokonca premenil aj na desa┼ą eur. ─îo by si s touto sumou spravil ty?

V r├ímci ankety sme si s okoloid├║cimi zahrali hru ÔÇ×Vad├ş, nevad├ş?ÔÇť, ktorej cena za splnen├║ ├║lohu bola pr├íve p├Ą┼ąeurov├í bankovka. A tak sa op├Żtan├ş Slov├íci hrali na moder├ítorov, robili pantom├şmu, p├Żtali si ─Ź├şsla od n├íhodn├Żch ─żud├ş alebo volali svojej mame, ─Źi im vie posla┼ą p├Ą┼ą eur. Ako to teda zvl├ídli? Dozvie┼í sa v na┼íom videu.

Tie┼ż by ┼ąa pote┼íilo, keby ti niekto len tak dal p├Ą┼ą eur? O2 predstavilo funkciu Cashback, ktor├í ti automaticky vr├íti 5 ÔéČ vo fakt├║re, ak neminie┼í viac ako 15 GB d├ít za mesiac. Cashback je s├║─Źas┼ąou Bezstarostn├ęho O2 Pau┼í├ílu, s ktor├Żm m├í┼í okrem tejto funkcie aj neobmedzen├ę d├íta, z─żavy na zariadenia, predplatn├ę na streamovacie slu┼żby a mnoho in├ęho. V┼íetky inform├ície oh─żadom┬á pau┼í├ílov┬án├íjde┼í na str├ínke O2.