Oppenheimer pôsobí ako horor. Diváci po premietaní nevedeli rozprávať, tvrdí Christopher Nolan

Slávny režisér nás pripravuje na nový filmový zážitok.

Režisér Christopher Nolan v rozhovore pre Wired porozprával o svojej očakávanej novinke Oppenheimer, ktorá bude zrejme veľmi emotívnou jazdou. „Niektorí ľudia odišli z filmu úplne zničení. Nedokázali rozprávať,“ opisoval Nolan prvotné reakcie divákov. „Je to intenzívny zážitok, pretože je to intenzívny príbeh. Nedávno som ho ukázal jednému filmárovi, ktorý povedal, že je to tak trochu horor. Nemôžem nesúhlasiť,“ objasnil ďalej režisér.

Silné dojmy film zanechal aj v historikovi Kaiovi Birdovi, ktorý napísal knihu American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. „Momentálne som ohromený a emocionálne sa zotavujem z toho, že som to videl,“ povedal v nedávnej diskusii, ktorú zverejnil youtubový kanál Institute for Advanced Study.

Film podľa jeho tvorcu predkladá množstvo otázok týkajúcich sa napríklad aj etickej dilemy pri vytvorení atómovej bomby. Diváci tak budú môcť po premietaní viesť vášnivé diskusie o udalosti, ktorá výrazne zasiahla do histórie ľudstva.

Netreba sa však vraj obávať, že by bol Oppenheimer výhradne temnou a bezútešnou drámou. Podľa Nolana sa môžeme pripraviť na emotívne vzťahy medzi postavami, ktoré do filmu prinesú aj pozitívne emócie, píše Variety. Nad všetkým však stojí deštruktívny vynález, aký ľudstvo dovtedy nepoznalo.

Hlavnú rolu vo filme stvárňuje populárny írsky herec Cillian Murphy, ktorého môžeš poznať napríklad zo seriálu Peaky Blinders. V životopisnej dráme od Nolana bude hrať postavu Roberta Oppenheimera, tvorcu atómovej bomby, ktorý pracoval na výskume s názvom Projekt Manhattan. Vo filme ďalej uvidíme slávnych hercov ako Emily Blunt, Matta Damona, Roberta Downeyho Jr. či Florence Pugh. Slovenská premiéra filmu je plánovaná na 20. júla 2023.