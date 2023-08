KOMENTÁR: Išiel som na kolotoče do Prátra. Povracal som sa, zažil extrémny adrenalín a zjedol zlý langoš

V Prátri nájdeš adrenalínové kolotoče, drahé jedlo, uvreštané baby a skvelú atmosféru plnú zábavy so skvelými horskými dráhami.

Bojím sa výšok a na kolotočoch mi býva zle. Kam pôjdem? No predsa do viedenského Prátra, jedného z najväčších zábavných parkov v strednej Európe. Nachádza sa len hodinu cesty autom od Bratislavy a ponúka veľké množstvo adrenalínových, ale aj zábavných a rodinných atrakcií a kolotočov.

Rozhodli sme sa zájsť tam, vyskúšať si ich a napísať o desiatich najlepších. Zvrtlo sa to však na boj so žalúdkom a s extrémnymi výškami. Kolotoče som nikdy nemusel, no do istej miery si užívam adrenalínové atrakcie, a tak som bol zvedavý, či sa moja intolerancia zmenila.

Rozhodne som nečakal, že mi bude na vracanie už po prvom kolotoči. Namieril som si to totiž k Tornádu. Nevyzeralo to však až tak zle. Rýchly pohyb vo veľkej výške na „hojdačke“, niekoľko premetov vo vzduchu k tomu... Keď nad tým tak spätne uvažujem, pri tých premetoch vo vzduchu som sa mal pozastaviť. A vlastne už aj pri tom názve.

Práter Viedeň Zdroj: Dominik Vetrák/Refresher

Už po niekoľkých sekundách vo vzduchu moje nadšenie a vzrušenie vyprchalo a začal som svoje rozhodnutie ľutovať. Toto určite nemal byť môj kolotoč „na rozbeh“.

Výsledkom bol obrázok, ktorý moju priateľku v Prátri sprevádzal počas celého dňa. Zdroj: Dominik Vetrák/Refresher

Po absolvovaní Tornáda a 10-minútovej pauze som mal chuť ísť domov. Od mojich šiestich rokov sa nič nezmenilo. Môj žalúdok kolotoče stále nezvláda.

Práve preto sme sa s priateľkou vybrali rovno na Volare, kolotoč, na ktorom ležíš a vo vysokej rýchlosti ťa mláti zo strany na stranu a strmo nadol.

Počas jazdy som dokázal myslieť len na to, kam všade dopadnú moje zvratky, ak otvorím ústa. Našťastie, tu som to ešte udržal. Potreboval som ďalšiu 10-minútovú pauzu na to, aby sa mi črevá dostali do originálnej polohy.

Discovery Evolution nie je nič pre slabé žalúdky.

Po ďalších cca 10 minútach som to rozdýchal a do očí mi padol rozsvietený nápis „Megablitz“. Otočím sa na priateľku a oznámim jej: „Láska, tam musím ísť.“

– „No, môj milý, ty môžeš ísť maximálne tak na labuťky, a aj to so sprievodom.“

Zdroj: Dominik Vetrák/Refresher

Aj tentoraz mala pravdu, ale to by som jej predsa neuznal, a tak som si kúpil lístok a veril som, že Megablitz zdolám ľavou zadnou. Po vystúpení z horskej dráhy sa mi však tá ľavá motala s tou zadnou a mal som čo robiť, aby som sa celý nedokrútil na zem. Táto horská dráha bola celkom rýchla a s viacerými ostrými zákrutami.