14 osobných otázok na Petranu a Terezu z Ruže pre Nevestu (CLOSE FRIENDS)

Čo všetko prezradili?

Petrana a Tereza z reality show Ruža pre nevestu prijali naše pozvanie do formátu Close friends. Odpovedajú na osobné aj zábavné otázky za účasti tej druhej, a prezrádzajú napríklad aj to, aké typy mužov sa im páčia, čo by zmenili na tejto krajine a ktorá učastníčka show ich prekvapila negatívne alebo pozitívne.