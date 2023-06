Slovák Juraj Payer robí plastického chirurga v Prahe: Dopyt je taký vysoký, že to je náročné menežovať

Kult dokonalej krásy na sociálnych sieťach spôsobil, že plastická chirurgia zažíva zlaté časy. Doktor Juraj Payer patrí k vyhľadávaným chirurgom a trend nárastu pociťuje aj on sám. Na zákrok sa u neho čaká aj dva roky.

Juraj Payer je slovenský plastický chirurg, ktorý aktuálne žije v Prahe, no o zákrokoch robí školenia po celom svete. Jeho práca je špičkou v rámci estetickej medicíny a na zákrok u neho sa doslova čaká roky. „Dostal som sa do bodu, že ten dopyt je tak vysoký, že je to náročné aj na manažovanie,“ hovorí v rozhovore pre Refresher.

Mudr. Juraj Payer je slovenský plastický chirurg. Zdroj: archív Juraja Payera



Záujem o zákroky plastickej chirurgie rastie aj vďaka sociálnym sieťam, kde sa často prezentuje dokonalá krása, založená na zákrokoch. Podľa slov Juraja Payera by však lekár mal vedieť posúdiť, či je správne vykonať každý zákrok, o ktorý potenciálna pacientka požiada. „Samotný fakt, že klientka príde s nejakou fotkou a chce vyzerať ako niekto iný, je pre nás varovný signál,“ dopĺňa.

Je dnešok zlatou dobou plastickej chirurgie?

Myslím si, že to tak je a tú zlatú dobu žijeme už niekoľko rokov. Takýto záujem o plastickú chirurgiu v krajinách smerom na západ pretrváva už omnoho dlhšie. Ak sa bavíme napríklad o Amerike, zlatá doba plastickej chirurgie tam trvá už zopár desiatok rokov.



Zákroky už nie sú finančne nedostupné a navyše je to v oveľa väčšej miere tolerované spoločnosťou. Či už ide o plastickú chirurgiu alebo estetickú medicínu, stala sa bežnou súčasťou nielen bohatých ľudí, ale aj ľudí zo strednej vrstvy, ktorí pravidelne chodia na zákroky. Samozrejme ľudia s najnižšími príjmami si ju stále nemôžu dovoliť.

Sú aj prípady, keď vykonanie zákrokov rovno odmietam. Napríklad ak 20-ročné dievča chce facelift alebo nejaké zbytočne veľké zväčšovanie poprsia.



Najväčší boom si estetická chirurgia zažila počas pandémie. Ľudia vtedy nemali veľa možností, kde utrácať peniaze a medicínske zariadenia mohli fungovať. Teraz skrz vysokú infláciu cítime menšie ochladenie, no nie je to nič dramatické. Môžem však povedať, že záujem o naše odvetvie stále rastie a pred dvadsiatimi rokmi by u nás nemohlo prejsť takým rozmachom ako dnes.



Často diskutovanou témou pri estetických zákrokoch je, že vďaka sociálnym sieťam a kultu krásy, ktorý sa na nich prezentuje, ich podstupujú stále mladšie dievčatá. Je pravdou, že sa priemerný vek klientiek znížil?