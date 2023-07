Si vysokoškolák a hľadáš platenú prax? Táto medzinárodná spoločnosť má pre teba skvelé príležitosti

Okrem toho, že ti pomôžu aj diplomovou prácou, pošlú ťa na jazykový kurz a rozbehnú ti aj tvoju kariéru.

Firmy neustále hľadajú šikovných ľudí, ktorí by sa u nich čo najskôr zabehli a ideálne počas štúdia. Pokiaľ teda študuješ na vysokej škole a rozmýšľaš, kde by si mohol nabrať skúsenosti a mať za to aj zaplatené, medzinárodná spoločnosť Schaeffler má pre teba otvorených niekoľko pozícií.

Schaeffler je svetovým dodávateľom v oblasti automotive a ďalších odvetví priemyslu, ktorý má závody v Kysuckom Novom Meste a v Skalici. Študentom vysokých škôl, ale aj čerstvým absolventom ponúka viaceré rozvojové programy. Týka sa to každého, kto vyštudoval strojárstvo, ekonómiu, manažment, mechatroniku, elektrotechniku, IT, priemyselné inžinierstvo, robotiku, digitalizáciu, automatizáciu a ďalšie odbory.

Pracuj v odvetví, ktoré si vyštudoval

Vďaka práci na reálnych projektoch získaš skúsenosti, zoznámiš sa s kolegami z rôznych oddelení a budeš mať čas premyslieť si, ktorým smerom sa bude tvoja kariéra uberať ďalej. A pokiaľ budeš šikovný, môžeš stážovať aj v Nemecku.

„Hlavným cieľom stáží je ukázať mladým ľuďom, ako sa dajú prepojiť ich teoretické vedomosti s praxou a dať im príležitosť byť súčasťou dnešných moderných trendov vo výrobe, ako aj v podporných procesoch,“ vysvetľuje Andrea Tuchyňová, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie v Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica.

Cieľom je začleniť študentov do tímov a ukázať im, akú podporu vedia dostať od skúsených kolegov. „Chceme podporiť ich zvedavosť a chuť učiť sa na konkrétnych zmysluplných zadaniach. Niektorým štipendistom umožňujeme tráviť časť praxe okrem slovenských závodov aj v Nemecku.“

Stážista Martin Martiško, začínajúci systémový inžinier v R&D Schaeffler Kysuce. Zdroj: Schaeffler (Juraj Sedlák)

V Kysuckom Schaeffleri sa rozhodol stážovať aj Martin Martiško, ktorý študuje na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite. Škola s touto spoločnosťou spolupracuje už roky.

„O možnostiach stáže som sa dozvedel z informačných letákov a počas prednášky, ktorú u nás robili kolegovia z R&D tímu v Schaeffler Kysuce. Hovorili o hybridných pohonoch v automobilovom priemysle, čo je presne môj odbor. To ma zaujalo. Chcel som nadobudnúť pracovné skúseností, keďže som dovtedy nemal možnosť pracovať v odvetví, ktoré študujem,“ vysvetľuje Martin a dodáva, že ho lákalo spoznať, ako funguje výskum a vývoj komplexných zariadení, ktoré firma Schaeffler vyrába.

Schaeffler aktívne spolupracuje s viacerými fakultami vysokých škôl, napríklad s STU v Bratislave, STU v Trnave, Žilinskou univerzitou aj s VUT v Brne. Zamestnanci Schaeffleru sú garantmi niektorých semestrálnych projektov, aktívne prednášajú alebo sú zapojení do zaujímavých odborných spoluprác s univerzitami. Ďalšie informácie môžu študenti získať na veľtrhoch práce, na univerzitách, prípadne v rámci Schaeffler dňa, ktorý sa pravidelne koná na školách.



Ponuku stáží alebo iných programov pre študentov spoločnosť pravidelne zverejňuje na sociálnych sieťach univerzít, ako aj na vlastných profiloch.

Nemáš skúsenosti? Nevadí!

„Veľmi oceňujem, že spoločnosť ponúka pracovné pozície, ktoré sú vhodné aj pre absolventov vysokých škôl, nakoľko vnímam, že veľa iných zamestnávateľov považuje za vhodného kandidáta len človeka s praxou. Mladí ľudia nemajú veľa príležitostí ako ju počas štúdia získať a sú tak pri hľadaní si práce znevýhodnení,“ zdôveruje sa Karin Matulová, ktorá v Schaeffler Skalica začínala ako stážistka, no neskôr prešla do zamestnaneckého pomeru.

„Keďže som počas stáže získala veľa skúseností z praxe, stala som sa vhodnou kandidátkou na svoju aktuálnu pracovnú pozíciu, ktorá sa v danom čase uvoľnila,“ vysvetľuje dnes už technologička výrobných operácií.

Stážistka Karin Matulová, dnes technologička výrobných operácií v Schaeffler Skalica. Zdroj: Schaeffler (Martin Viazanko)

Mladí ľudia sú v Schaeffleri nevyhnutnou súčasťou diverzity tímov, prinášajú novú atmosféru a myšlienky. „Sme radi, že ich môžeme podporiť v ich profesionálnom rozvoji a kariérnom smerovaní. Ročne v našich dvoch závodoch v Skalici aj Kysuckom Novom Meste privítame aspoň päťdesiat vysokoškolákov, ktorí u nás absolvujú platenú odbornú štipendijnú prax. Teší nás, že minimálne polovica z nich sa po ukončení školy stáva našimi kolegami,“ hovorí Andrea Tuchyňová.

Mladí vysokoškoláci častokrát nemajú možnosť nabrať skúsenosti počas štúdia. Stáž je preto skvelou príležitosťou, ktorá ťa vie pripraviť na budúcu kariéru. Zdroj: Schaeffler

Schaeffler ti pomôže s tvojou záverečnou prácou

Na stáže prijímajú študentov vyhovujúcich odborov, ktorí v Schaeffleri často vypracovávajú svoje bakalárske či diplomové práce. Avšak dvere však majú otvorené aj študenti ostatných ročníkov.

„Najviac ma bavila výskumná časť mojej diplomovej práce,“ hovorí Martin Martiško, „ale prínosná bola aj práca v tíme, keď sme spoločne hľadali riešenia na problémy, ktoré sa vyskytli počas našej práce. Oceňujem prístup zamestnancov, ale aj vedenia k nám stážistom. Boli priateľskí a mohli sme sa začleniť do kolektívu. Takisto oceňujem výhody podobné tým zamestnaneckým – práca z domu, príspevok na obed a podobne. Po ukončení inžinierskeho štúdia by som v spoločnosti Schaeffler Kysuce rád zostal pracovať.“

Okrem platu a príspevkov ti spoločnosť uhradí aj jazykové kurzy, aby si sa mohol počas praxe plnohodnotne zapojiť aj do práce v medzinárodných tímoch.