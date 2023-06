Luxusné značky zo „sekáčov“? Pýtali sme sa mladých Slovákov čo majú na sebe a koľko ich to to stálo (ANKETA)

Nemusíš nakupovať v značkových obchodoch, aby si našiel kvalitné značkové oblečenie.

Náš moderátor Šajmo vyrazil do ulíc Bratislavy, aby opäť podal mladým Slovákom obľúbenú otázku „Čo máš, na sebe a koľko to stálo?“. Okrem známych módnych značiek, obchodov a neznámych odevov zo skrine, nosia Slováci aj outfity vyskladané zo „sekáča“, kde našli aj naozaj luxusné kúsky.

V Remix nájdeš okrem pekného vkusného oblečenia aj značkovú módu v príjemných cenách. Tento second-hand je online, takže si vieš nakúpiť z pohodlia tvojho domova. A pokiaľ to bude tvoj prvý nákup, s kódom FRESH40 dostaneš zľavu 40 %, takže to bude doslova obchod za „babku“. Táto zľava platí do 14. júla. Tak čo, začneš nakupovať v „sekáčoch“ aj ty?