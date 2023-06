Táto fľaša udrží teplotu chladeného nápoja až 24 hodín. Je z kvalitnej ocele a dá sa použiť opakovane

Na pitný režim netreba zabúdať najmä počas horúcich dní. Fľaša Puro ti s tým pomôže.

Väčšie deti a dospelí ľudia by mali prijať 20 až 60 ml tekutín na jeden kilogram svojej hmotnosti denne. Ak napríklad vážiš 70 kilogramov, mal by si každý deň vypiť aspoň 1 400 ml vody. Dodržiavať pitný režim však nemusí byť vždy jednoduché, najmä počas horúcich dní. Možno to poznáš aj ty. Ráno si naberieš studenú vodu do fľašky, no už po niekoľkých hodinách je nepríjemne teplá a nedá sa piť.

S riešením prišla talianska spoločnosť Puro. Tá vyrába fľaše z nerezovej ocele so zaujímavým dizajnom, ktoré dokážu udržať nápoj chladným až 24 hodín. To však nie je ich jediná výhoda. Vysvetlíme ti, prečo sa ti oplatí investovať do kvalitnej fľašky na vodu.

Zabudni na plast

Puro je svetoznáma talianska značka s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa venuje najmä výrobe prémiového príslušenstva pre smart elektronické zariadenia. V jej ponuke nájdeš napríklad káble, nabíjačky alebo puzdrá. Prednedávnom sa však pustila do vývoja fľašiek na vodu, ktoré dokážu udržať optimálnu teplotu nápoja väčšinu dňa. Kvalitný materiál a nadčasový dizajn ti vydrží niekoľko rokov. Sú dostupné v niekoľkých farbách, spomedzi ktorých si ľahko vyberie každý.

Od tohto roku je značka Puro súčasťou portfólia známej spoločnosti SBS, ktorá vytvára inovatívne príslušenstvá pre smartfóny, tablety a notebooky.

Zdroj: Puro

Prémiové materiály, ekologická výroba a dlhá životnosť

Bežné plastové fľaše na vodu nie sú ekologické, majú krátku životnosť a do vody sa z nich uvoľňuje zdraviu škodlivý bisfenol. Fľaše Puro sú vyrobené z vysokokvalitnej nerezovej ocele 18/8. Tá je mimoriadne odolná voči hrdzaveniu a oxidácii, neobsahuje BPA (bisfenol), do tekutiny nepúšťa žiadne zdraviu škodlivé látky a nijako neovplyvňuje chuť nápoja. A čo je dôležité, jej pozitívne vlastnosti sa časom nemenia, takže má mimoriadne dlhú životnosť. Fľaša ťa vyjde iba na 19,99 eura.

Zdroj: Puro

Drobné plastové doplnky, napríklad tesnenie alebo vnútorné časti vrchnáka, pozostávajú z polypropylénu. Tento druh plastu sa používa aj na výrobu fľašiek pre bábätká, keďže neobsahuje BPA ani iné škodlivé látky.

Vákuový efekt

Puro fľaše sú vybavené špeciálnym vákuovým vrchnákom so špičkovým tesnením, ktoré zabraňuje úniku tekutiny a kontaminácii nápoja prachom alebo inými látkami z okolia. Svoju fľašu tak môžeš pokojne nosiť celý deň hore nohami a stále máš istotu, že neprepustí ani len kvapku vody.

Zdroj: Puro

Fľaška šetrná k životnému prostrediu

Výrobný proces Puro fľašiek nastavili tak, aby sa pri ňom do vzduchu uvoľnilo len minimum emisií CO₂. Keďže fľaše pozostávajú z ocele, majú dlhú životnosť a môžeš ich používať dlhé roky. Neprodukuješ tak zbytočný odpad, čím prispievaš k ochrane životného prostredia.

Perfektná izolácia

Špecialitou Puro fľašiek je aj to, že ich steny sú vyrobené z dvoch tenkých oceľových plátov, medzi ktorými je vákuum. Vďaka tomu majú výnimočné izolačné vlastnosti. Teplotu horúceho nápoja udržia počas 12 hodín, chladného až 24 hodín. A to aj v prípade, že vonku zúria horúčavy nad 30 °C. Puro fľašky sú dostupné v niekoľkých verziách:

Puro Hot & Cold

Termické fľašky Hot & Cold sú dostupné v objemoch 350, 500, 750 a 1000 ml. Môžeš si vybrať zo širokej palety lesklých a metalických farieb.

Puro Icon

Na tomto modeli oceníš minimalistický a elegantný dizajn. Všetky výhody a vlastnosti Puro fľašiek sú aj pri tomto prevedení samozrejmosťou. Puro Icon je dostupný v 350 a 500 ml verzii a v rôznych farebných prevedeniach.

Puro Outdoor

Pre priaznivcov aktívneho životného štýlu bude ideálnou voľbou fľaška Puro Outdoor vybavená praktickým držiakom a protišmykovými silikónovými detailmi. Počas výroby prechádza pokročilým procesom práškového lakovania, vďaka ktorému je jej povrch veľmi odolný voči rôznym vonkajším vplyvom. Dostupná je v objeme 500, 750 a 960 ml.

Puro Smart Bottle

Táto inteligentná Puro fľaša je vybavená LCD displejom. Zobrazí ti aktuálnu teplotu nápoja a umožňuje nastaviť si zvukové upozornenia každé dve hodiny. Má objem 500 ml a dostupná je v bielej alebo čiernej farbe.

