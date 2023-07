Aké filmy ešte uvidíme do konca roka 2023? Toto je 10 najočakávanejších noviniek v kinách

Aké filmy ešte uvidíme do konca roka 2023? Na ktoré sa oplatí zájsť do kina?

Letná blockbusterová sezóna je v plnom prúde a hollywoodski tvorcovia premietajú v kinách každý víkend nejakú novinku. Nezmení sa to ani v nabitom júli, veľkolepé a očakávané snímky sú na programe až do konca roka. V tomto článku je 10 najočakávanejších filmov, ktoré budú v kinách do začiatku roka 2024.

1. Mission: Impossible: Odplata – Prvá časť – 13. júl (réžia: Christopher McQuarrie)

Tom Cruise bude skákať do priepasti na motorke, zničí historickú lokomotívu, predstaví akčnú sekvenciu s ponorkou, adrenalínovými naháňačkami na autách a ďalšími kaskadérskymi kúskami. Mission: Impossible 7 vyzerá v traileroch ako vrchol série s poriadne napínavými scénami.

Cruisea okrem starej partie doplnia nové postavy, ktoré si zahrali Hayley Atwell (Agent Carter), Pom Klementioff (Strážcovia galaxie) či Esai Morales (Ozark) v role hlavného záporáka.

2. Oppenheimer – 20. júl (réžia: Christopher Nolan)

Režisér Christopher Nolan (Interstellar, Tenet) rozpovie príbeh o tom, ako vznikla atómová bomba a ako sa o to pričinil Robert Oppenheimer (vo filme si ho zahral Cillian Murphy z Peaky Blinders).

Historická dráma bude mať približne 3 hodiny a okrem veľkolepého výbuchu atómovky ukáže aj to, ako druhá svetová vojna a snaha ukončiť ju jadrovou zbraňou ovplyvnila rodinné vzťahy ľudí, ktorí ju vyrábali. Niektoré časti snímky budú čiernobiele.

Ide o scény z pohľadu iných historických osôb, ktoré vznik atómovej bomby vnímali úplne inak ako hlavná postava Oppenheimer, ktorého očami budú diváci príbeh spracovávať. Okrem Murphyho si zahrali aj Robert Downey Jr. (Iron Man), Emily Blunt (Edge of Tomorrow) či Matt Damon (Martian).

3. Barbie – 20. júl (réžia: Greta Gerwig)

Scenáristicko-režisérska dvojica Noah Baumbauch a Greta Gerwig (majú za sebou snímky ako Marriage Story či Little Women) sa pokúsila vytvoriť satiru modernej spoločnosti tlačiacu na nezdravé a nereálne ideály krásy.

Hlavné roly Barbie a Kena si zahrali Margot Robbie a Ryan Gosling, no v snímke bude oveľa viac verzií týchto postáv (tak ako to je aj v skutočnosti pri výbere rôznorodých bábik podľa ich vzhľadu či zamestnaní).