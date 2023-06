Šortky, šiltovka, SPF či ľahká košeľa. Toto je 25 produktov, ktoré potrebuje každý muž počas leta a dovolenky

Nižšie nájdeš dvadsaťpäť tipov na povinnú letnú výbavu, ktorú s ľahkosťou zbalíš aj do kufra.

Tohtoročné leto sa oficiálne začína 21. júna, ale ak už cítiš horúce teploty vo vzduchu alebo sa chystáš na dovolenku, tento výber je ako stvorený pre teba.

Slnko, kúpanie a relax – to sú tri ingrediencie pre dokonalé leto. Možno však budeš potrebovať ešte niekoľko ďalších položiek. Napríklad plavky, šortky? Hodinky, aby si sa mohol posunúť do iného časového pásma. Samozrejme, slnečné okuliare. Ľahkú vzorovanú košeľu na večerné prechádzky a hodila by sa aj toaletná taška, do ktorej si zbalíš všetko potrebné vrátane zubnej kefky, parfumu a SPF.

Nižšie nájdeš dvadsaťpäť tipov na povinnú letnú výbavu, ktorú s ľahkosťou zbalíš aj do príručného kufra.

Oblečenie

Zdroj: MR PORTER

Cherry LA Printed T-Shirt – 70 €

Biele tričko patrí do povinnej letnej výbavy každého muža. Ak ťa omrzeli základné modely, skús tento atraktívny variant s grafickým motívom na prednej časti od značky Cherry LA. Cena 70 eur je viac ako férová vzhľadom na kvalitu a dovoz z horúcej Kalifornie.

Zdroj: MR PORTER

Arket Denim Cargo Shorts – 80 €

Rifľové šortky sme dlhé roky ignorovali, ale túto sezónu patria medzi najhorúcejšie letné trendy mužskej módy. V ponuke značky Arket sme objavili túto svetlomodrú verziu s dĺžkou po kolená, ktorú ľahko skombinuješ v rámci každodenných outfitov – či už s tričkom, alebo košeľou s krátkymi rukávmi.

Zdroj: MR PORTER

Carhartt WIP Logo Hoodie – 91 €

V letnom šatníku majú svoje miesto aj mikiny, ktoré sú počas večerov skvelým partnerom. Vybrali sme svetloružovú verziu s kapucňou a vyšívaným logom Carhartt WIP za menej ako 100 eur.

Zdroj: MR PORTER

Rhude Printed Swim Shorts – 262,50 €

Nielen ženy majú problém s výberom plaviek. My tento rok odporúčame výrazné vyhotovenia, ako napríklad model s potlačou paliem a nápismi Rhude z oboch strán. Vďaka zľave ich teraz získaš za 260 eur vrátane doručenia.

Zdroj: MR PORTER

Fear Of God Logo T-Shirt – 265 €

Tvoje letné outfity perfektne doplní aj toto nadrozmerné tričko s nápisom Eternal na hrudi v béžovom farebnom vyhotovení od značky Fear Of God. Ide o nadčasovú minimalistickú voľbu, ktorú budeš milovať niekoľko sezón.

Zdroj: MR PORTER

Rhude Logo Drawstring Shorts – 303 €

Ak nie si fanúšikom rifľových šortiek, nezúfaj, vybrali sme túto komfortnú textilnú verziu v sviežej farebnej schéme a logom spoločnosti Rhude na prednej časti. Vďaka letnému výpredaju získaš tieto šortky za približne 300 eur.

Zdroj: MR PORTER

Gallery Dept. Graphic T-Shirt – 350 €

Ak máš neobmedzený rozpočet a preferuješ tričká s výraznými grafickými motívmi, potom skús model s popartovou grafikou slziaceho oka a textom „My batteries died!“ z dielní populárnej kalifornskej značky Gallery Dept. s cenou 350 eur.

Zdroj: MR PORTER

Cherry LA Brushed Twill Shirt – 405 €

Zakladatelia značky Jospeh Perez a David Levy pochádzajú z Paríža a Montrealu, ale vždy ich fascinoval klasický americký štýl, ktorý je hlavnou inšpiráciou jednotlivých kolekcií Cherry LA. Táto červeno-biela košeľa s otvoreným golierom je vyrobená z kepru a na hrudi má vyšité logo spoločnosti ako odkaz na vintage bowlingové uniformy.

Zdroj: MR PORTER

Casablanca Futuro Track Pants – 429 €

Kreatívny riaditeľ značky Casablanca Charaf Tajer našiel pri tvorbe týchto ľahkých nohavíc inšpiráciu vo vintage športovom štýle a my nemáme výhrady. Sú vystrihnuté z pohodlného džerseja, majú elastický pás a na každej strane nohavíc sú pásy s viacfarebným motívom.

Zdroj: MR PORTER

CELINE Camp-Collar Shirt – 720 €

Inšpiráciu vo vintage bowlingových košeliach našiel aj kreatívny riaditeľ módneho domu CELINE Hedi Slimane a výsledkom je táto svieža svetlomodrá košeľa s otvoreným golierom, dvomi vreckami a kontrastným čiernym nápisom na hrudi za 720 eur.

Doplnky

Zdroj: MR PORTER

Loewe Puzzle Cardholder – 280 €

Sami preferujeme klasické peňaženky, ale v priebehu letných mesiacov je lepšou voľbou puzdro na karty. Na dotyk príjemné a odolné puzdro z dielní módneho domu Loewe je vyrobené z hladkej kože a má niekoľko priehradiek z oboch strán, centrálnu priehradku na odkladanie bankoviek a na multifarebnom tele nechýba ani vyrazený podpis s emblémom španielskej spoločnosti.

Zdroj: MR PORTER

Tom Ford Acetate Sunglasses – 295 €

Slnečné okuliare sú must have nielen v lete, ale celý rok. Ak hľadáš originálny kúsok, odporúčame čierno-zlaté acetátové vyhotovenie s úzkym rámom od Toma Forda.

Zdroj: MR PORTER

Burberry Logo Embroided Denim Baseball Cap – 390 €

Minimálne rovnako dôležitá ako slnečné okuliare je aj pokrývka hlavy. Našu pozornosť si získala šiltovka Burberry z tmavomodrej rifľoviny s vyšívaným nápisom britskej spoločnosti na prednej strane, ktorá pod šiltom ukrýva charakteristický vzor módneho domu.

Zdroj: MR PORTER

Polite Worldwide Dreamy Necklace – 500 €

Na detailoch záleží a zaujímavé šperky dokážu zázraky aj v obyčajných outfitoch. Vedenie značky Polite Worldwide so sídlom v Los Angeles verí v postupy šetrné k životnému prostrediu, ktoré využíva pri tvorbe kolekcií vrátane šperkov. Dokonalým príkladom je napríklad tento ručne vyrobený strieborný náhrdelník so sladkovodnými perlami za 500 eur.

Zdroj: MR PORTER

Cartier Tank Stainless Steel Watch – 3 800 €

Čerešničkou medzi doplnkami sú tieto luxusné švajčiarske hodinky s logom Cartier s referenčným číslom WSTA0052, ciferníkom s priemerom 33,7 milimetra a elegantným telom z ocele. Nádherný doplnok stojí 3 800 eur a tvoje letné outfity posunie na úplne nový level.

Obuv

Zdroj: MR PORTER

Vans Authentic 44 DX – 80 €

Tenisky Vans a leto patria k sebe. Modelový rad Authentic 44 DX je v posledných sezónach v tieni ostatných siluet, čo je škoda, a preto sme do výberu zaradili tento nadčasový čierno-biely variant s priedušným textilným telom a gumovou podrážkou s ikonickým vafľovým vzorom.

Zdroj: MR PORTER

Adidas Originals Samba OG – 95 €

Horúcim letným hitom sú už druhú sezónu tenisky Adidas Originals Samba, ktorých retro vzhľad milujeme. Vybrali sme klasickú bielo-čiernu verziu s koženým telom, semišovou špicou a odolnou gumovou podrážkou, ktorú si zamiluješ vďaka univerzálnemu využitiu. Cena pod hranicou 100 eur je vítaným bonusom. Čo povieš?

Zdroj: MR PORTER

Birkenstock 1774 Suede Sandals x Fear Of God – 248,50 €

V našej zbierke letnej obuvi by sme privítali aj výsledok spolupráce značiek Birkenstock a Fear Of God. Minimalistická semišová verzia modelu šľapiek 1774 stojí na charakteristickej tvarovanej stielke nemeckej spoločnosti a vďaka zľave je k dispozícii za približne 250 eur.

Zdroj: MR PORTER

Gucci Monogram Slides – 430 €

Logománia módnych domov je na ústupe a sami preferujeme jednoduchšie dizajny, ale šľapky s monogramom Gucci si získali našu pozornosť. Obuv bola vyrobená v Taliansku, stojí na pohodlnej gumovej podrážke a je lemovaná hladkou kožou.

Zdroj: MR PORTER

Saint Laurent SL/61 Sneakers – 695 €

Biele kožené tenisky sú nadčasovou voľbou, s ktorou nikdy neurobíš krok vedľa. Model s označením SL/61 z dielní Saint Laurent je skvelým spôsobom, ako zvýšiť úroveň svojich letných outfitov a zároveň zachovať prvok klasického štýlu. Tenisky majú kožený zvršok s perforovanou špicou a po stranách a na zadnej strane sú zlaté nápisy. Cena je 695 eur.



Starostlivosť o zovňajšok

Zdroj: NET-A-PORTER

Aesop Avail Body Lotion SPF 50 – 35 €

SPF je nutnosť a neodporúčame podceňovať používanie ochranných prvkov. Hydratačný opaľovací krém Aesop Avail je obohatený o ochranný faktor SPF 50, ktorý chráni pokožku pred širokým spektrom UVA a UVB žiarenia. Zloženie s vitamínom E upokojuje a vyživuje a poskytuje viac ako hodinovú ochranu pred priamym slnkom. Ľahko sa vstrebáva a má osviežujúcu vôňu, takže je ideálny na každodenné použitie.

Zdroj: NET-A-PORTER

Aesop Protective Facial Lotion SPF 25 – 51 €

Do kozmetickej tašky si nezabudni zabaliť ani pleťové mlieko Aesop, ktoré hydratuje a chráni pokožku pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia. Produkt je obohatený o provitamín B5 a vitamín E, ktoré pomáhajú udržiavať vlhkosť pokožky, zatiaľ čo zelený čaj bohatý na antioxidanty upokojuje pleť pred podráždením.

Zdroj: MR PORTER

Diptyque Philosykos Eau de Toilette – 119,50 €

Kvalitná vôňa dokáže zázraky, o čom ťa presvedčí toaletná voda Philosykos z dielní parížskeho výrobcu Diptyque, ktorá je ódou na Grécko. V každom flakóne sa ukrýva návyková vôňa celého figovníka – od zelených listov cez plody až po samotné drevo, ktoré v základe zvýrazňuje cédrové drevo.

Zdroj: MR PORTER

Diptyque Eau de Minthé Eau de Parfum – 150 €

Druhou vôňou od spoločnosti Diptyque vo výbere je Eau de Minthé v podobe parfumovanej vody. Parfum spája svieže tóny aromatickej mäty určené na prebudenie a povzbudenie zmyslov so živými kvetinovými akordmi pelargónie a pačuli, ktoré vôni dodávajú hĺbku. Flakón s objemom 75 mililitrov stojí rovných 150 eur, čo je veľmi férová cena za vôňu v kvalite, akú ponúka parížsky výrobca.

Zdroj: MR PORTER

MR P. Leather Wash Bag – 220 €

Všetky produkty z kategórie „starostlivosť o zovňajšok“ dokonale schováš a ochrániš pred poškodením v kozmetickej taške od značky MR P. z kože v čiernej schéme, ktorá postupne získa elegantnú patinu. Je dostatočne veľká na uloženie všetkých nevyhnutností a vyzerá skvelo.