Taomi: Som v bode, kedy viem, že už neurobím zlý track (Rozhovor)

Taomi vydal svoj tretí štúdiový album s názvom Echinacea. O novom projekte, o svojom alter egu, ale aj o svetových ambíciách nám do Refresheru prišiel porozprávať jeden z aktuálne najviac fresh interpretov na scéne.

„Veľa ľudí ma škatuľkuje, ale ja reálne nie som raper. Ja iba opisujem svoj život do umenia. A to umenie je hudba. A síce niektoré skladby sú rapové, no robím omnoho viac rôznorodých žánrov. Ak by ma však už chcel niekto silou mocou kategorizovať, tak skôr by som sám seba zaradil do žánru Contemporary R&B,“ vysvetľuje Taomi.

25-ročný interpret z Michaloviec koncom mája vydal svoj v poradí tretí štúdiový album s názvom Echinacea. Štrnásťtrackový projekt sa vyníma najmä svojou energickosťou a multižánrovosťou. Ide o jeho doposiaľ najväčší a najosobnejší hudobný počin, ktorý je podľa jeho slov najpokročilejší čo sa týka spevu, techniky a aj samotného textu.

Taomi k nám do Refresheru zavítal deň po krste albumu a porozprával nám o tom, ako vznikal album, vysvetlil nám niektoré pasáže z jednotlivých trackov a prezradil, aké má svetové ambície so svojim anglickým alter egom, akou náhodou sa v Londýne zoznámil s Markom Damianom, ale aj to, ako sa uňho prejavovala posttraumatická stresová porucha, o ktorej spieva na novom albume.

Minulý týždeň si v Bratislave pokrstil svoj v poradí tretí štúdiový album s názvom Echinacea. Aké máš z toho pocity?

Výborné! Bolo to nádherné, ľudia spievali už aj nové tracky. Bola to aj moja prvá skúsenosť so živou kapelou. Maximálne som si to užil.

Album je vonku už dva týždne, ako si zatiaľ spokojný s ohlasmi?

Veľa ľudí mi napísalo, že je to masterpiece. Podľa ohlasov ľudí je to zatiaľ skvelé, takže sa z toho teším.

Berieš ho aj ty ako svoj zatiaľ najlepší album?

Určite. Je aj najpokročilejší, čo sa týka môjho spevu, techniky a aj samotného textu.

Ide o prvý album, ktorý už nevyšiel pod taktovkou WeLoveVerySimple, ale pod Universal Music. Niektorí fanúšikovia z tohto kroku možno čítajú, že si odišiel z labelu. Je to naozaj tak?

Tak prirodzene sme sa trošku oddialili od seba, ale nie v zlom, nie je za tým žiadny spor. Stále sme homies.

Kvôli čomu? Aký máš teraz vzťah s Porsche Boyom, Wenom alebo Saulom?

Úplne v pohode so všetkými z nich. Ja som posledné obdobie veľa cestoval a nebol som tak často s chalanmi, takže prirodzene som pracoval viac sám. A ja to mám rád, keď si sem-tam urobím čas sám pre seba, pretože to prospieva mojej tvorbe.

Nový album ti krstil Marko Damian, s ktorým máš na konte niekoľko featov a tiež spoločnú históriu z Londýna, kde si študoval. Ako ste sa dali dokopy?

My sme žili asi 50 metrov od seba v Londýne a ani sme to najprv nevedeli (smiech). Ešte keď sme sa osobne nepoznali, som mu raz napísal, vtedy ešte tuším na Facebooku, a on tú správu nevidel asi pol roka, pretože sa mu automaticky dostala do žiadostí o kontakt. Potom sa k tomu nejako dostal a odpísal.

A zistili sme, že celý čas žijeme v jednom hoode. Slovo dalo slovo a prvýkrát sme sa stretli. Doteraz na to stretnutie spomínam veľmi rád. Celý čas som sa nevedel prestať smiať, pretože Marko je strašne vtipný človek. Sadli sme si spolu od prvého momentu. V UK sme síce nemávali žiadne studio sessions, ale hocikedy sme si len tak pustili beat a freestylovali spolu.

Evidovali ste sa predtým navzájom ako interpreti?

Ja som ho evidoval vďaka tomu, že Saul a Nuri s ním predtým spolupracovali. A osobne som ho vnímal som ako veľmi vkusného interpreta a umelca, ktorý je iný ako ostatní. Veľmi si dáva záležať na zvuku a estetike. Veľmi som s ním kvôli tomu chcel spolupracovať, no a napokon to prerástlo do veľkého kamarátstva, že sme sa stali úplní homies a voláme si každý deň.

Prejdime teda k novému albumu. Čo predstavuje módny doplnok s motívom tzv. spikes, ktorý máš na coveri a s ktorým si aj vystupoval na krste?

To bol taký spontánny doplnok. V jednoduchosti vystihuje jarný kvitnúci kvet, ktorý zazrie nové svetlo, nejakú novú éru.

Reprezentuje teda kvet s názvom Echinacea, ktorý sa stal aj názvom tvojho albumu. Prečo práve toto pomenovanie?

Názov som vymyslel asi ako poslednú vec, už keď som mal vytvorený aj tento doplnok, nafotený cover a mal som nahraté všetky tracky. Celkovo to tak uzatvorilo a podčiarklo celý projekt. Aj foneticky mi to veľmi dobre znelo. Vzniklo to úplne spontánne, chcel som niečo, čo reflektuje atmosféru toho albumu, niečo kvitnúce, jarné.

Listovali sme preto herbár a išiel som podľa abecedy. Čítal som si o všetkých kvetoch a rastlinách a keď som prišiel až po písmeno E, vedel som, že som našiel, čo som hľadal. A má to aj hlbší význam, keďže Echinacea je liečivá rastlina a aj môj album lieči (smiech).

Ako fungovali nové veci z albumu, keď si ich šiel na krste naživo? Ktorá ti sedela najviac?