10 luxusných slnečných okuliarov z výpredaja: Prada či Balenciaga tu nájdeš za polovičné sumy, môžeš ušetriť aj viac ako 100 eur

Ak plánuješ nakupovať slnečné okuliare, nemusíš prehľadávať celý internet. Urobili sme to za teba.

Si milovníkom zliav? Tak si tu správne. Leto je za dverami a my ti pripomíname, že je na čase spestriť svoje letné outfity. Ak chceš svoje fity dotiahnuť do dokonalosti, siahni buď po čo najužších alebo naopak, po extra veľkých okuliaroch. Bez čiernej farby sa ani tento rok nezaobídeš, no potešíme aj priaznivcov "farebnejších" farieb. Čím výraznejšie, tým lepšie!

Aj Hailey Bieber podľahla trendu úzkych slnečných okuliarov. Na dovolenku si zobrala model od Yves Saint Laurent. Po našom dôkladnom pátraní sme zistili, že si ich, zatiaľ, v zľave nekúpiš. No neboj, našli sme alternatívy od iných luxusných značiek, ktoré momentálne zoženieš aj za polovičné sumy. Inšpiruj sa našim výberom. Nájdeš v ňom nesmrteľné modely od značiek Prada aj Balenciaga. Priznáme sa, že niektorým sme skoro neodolali ani my.

Zdroj: Instagram/ @haileybieber

Dolce & Gabbana

Za nikdy nestarnúcu klasiku by sme mohli určite označiť klasické pilotky. S trendmi na rok 2023 prichádzajú v „upgrade“ verzii. Sú oveľa väčšie a nemusia mať nutne len kovový rám. Veľkou milovníčkou tejto verzie je napríklad aj Victoria Beckham, ktorá ich zakomponovala aj do svojej značky. Ona sama sa oblieka veľmi elegantne, takže pokojne ich môžeš zvoliť aj k ležérnemu outfitu. Nás zaujali tie od značky Dolce & Gabbana.



Pôvodná cena: 270 eur

Cena vo výpredaji: 135 eur.

Unisex Balenciaga

Jednoduchý dizajn dopĺňa jediný výrazný prvok, ktorým je logo značkyy. Odporúčame ich zvoliť k jednoduchému fitu bez zbytočných log a nápisov.

Pôvodná cena: 430 eur

Vo výpredaji: 309 eur

Nesmrteľná Prada

Kto obľubuje čierne a výrazné okuliare, určite nám dá za pravdu ak povieme, že Prada patrí medzi ikonické značky, čo sa týka slnečných okuliarov. Typ, ktorý pre teba prinášame dokonale spĺňa atribúty tohtoročných letných trendov. Sú úzke a čierne. Najviac nás zaujal zaujímavý detail v podobe kovových rámov s emblémom značky.



Pôvodná cena: 419 eur

Vo výpredaji: 275 eur.





Jacquemus

Pri značke Jacquemus sa nám hneď vybavia zaujímavé farby, slnko a bezstarostné letné dni, ideálne na Francúzskej riviére. Tie môžeš oživiť pastelovo-modrými okuliarmi, ktoré pôsobia veľmi dievčensky a jemne.

Pôvodná cena: 330 eur

Vo výpredaji: 165 eur