FOTO: Takto bue vyzerať najnovšia spolupráca Jacquemus x Nike. Futuristické tenisky JF1 kúpiš za dostupnú cenu už čoskoro

Nadchádzajúca novinka JF1 kombinuje siluety populárnych modelov Air Force 1 a Nike ACG Terra, pričom sa pohráva s prvkami avantgardy. Dostupná cena a hravý dizajn napovedajú, že najnovšia spolupráca Jacquemus x Nike sa okamžite vypredá.

Po spolupráci Nike s luxusnou svetovou značkou Tiffany & Co., sa gigant športového oblečenia a obuvi opäť spája s francúzskym módnym domom Jacquemus. Hoci dvojica potvrdila partnerstvo už vo februári tohto roka, to, ako bude vyzerať spoločný dizajn tenisiek sa dozvedáme až v týchto dňoch. Podľa najnovších záberov, ktoré Jacquemus zverejnil na svojom Instagrame, bude horúca novinka kombinovať prvky dvoch populárnych dizajnov od Nike.

Zástupcovia značky na sociálnej sieti k fotografiám z kampane napísali, že spolupráca predstavuje hybrid slávnych AIR FORCE 1 a jej jedného z vôbec najobľubenejších modelov od Nike – NIKE ACG TERRA. Nové štýlovky budú na oficiálnej stránke Jacquemus dostupné už od 13. júna a to v dvoch klasických farbených prevedeniach, bielej Triple White a čiernej Triple Black. Za oba modely si zaplatíš 170 dolárov (v prepočte 159,39 eur).

Hoci ide v spolupráci o kombináciu známych tenisiek, ktoré aj na diaľku rozpozná každý fanúšik obuvi, siluety novinky JF1 sa celkom vymykajú štandardom. Finálny produkt partnerstva Jacquemus x Nike ponúka futuristický a priam avantgardný upgrade bielych tenisiek AF1 a je iný ako všetko, čo sme na trhu doposiaľ videli.

Zatiaľ, čo vrchný diel topánky jasne poukazuje na štruktúru Air Force 1 (tvorí ho biela perforovaná koža s minimalistickými šnúrkami a strieborný metalický ozdobný štítok s monogramom JF1), podošva topánky je geometricky pretkávaná nylónovou šnúrkou. Ako podotkol portál Highsnobiety, dizajnéri sa pri tomto detaile inšpirovali práve modelom Nike ACG Terra. Tým, čo vedia oceniť experiment a hravý dizajn, sa novinka od Jacquemus x Nike bude páčiť. Fashionisti na internete sú však rozdelení na dva tábory.

View this post on Instagram A post shared by Nike (@nike)

„Som taká šťastná, že konečne vidím niečo tak odlišné!!!“píše jedna z fanúšičiek a ďalší nešetria slovami ako „originálny“ či „nápaditý.“ Druhá kategória, u ktorej sa novinka nestretla s pochopením, naopak nešetrí kritikou. „Ako zničiť klasiku,“ alebo „tieto topanky sú na hovno,“ odznieva na adresu JF1. Napriek zmiešaným reakciám bude aj táto spolupráca pravdepodobne úspešná ako tá minuloročná menom Jacquemus x Nike Air Humara, z ktorej vznikol populárny ružový model sneakersov Humara.

View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus)

V ankete nižšie nám môžeš povedať, ako sa nadchádzajúca novinka pozdáva tebe. V prípade, že si tým, ktorému sa to páči, máš pred sebou ťažké rozhodnutie a to vybrať si, či skôr pôjdeš do bielej alebo čiernej.