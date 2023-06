Vytúžená práca vďaka videu na Tiktoku? Ukážeme ti, ako na to

Tiktok ti môže pomôcť naštartovať kariéru.

Úspešne si ukončil školu, hľadáš si svoje prvé zamestnanie alebo chceš zmeniť to aktuálne? V tom prípade sú ti kariérne portály a denný mailový prísun nových ponúk dobre známe. Stovky nudných, takmer rovnakých inzerátov a len z času na čas ponuka, ktorá ťa svojím obsahom zaujme.

Z obyčajných pracovných ponúk sa však okrem toho, že ide o mladý dynamický kolektív, nedozvieš o danej spoločnosti a jej firemnej kultúre takmer nič. Nehovoriac o tom, že neustále scrollovanie takmer identických pracovných ponúk je vážne nudné. Čo ak by však existoval lepší, rýchlejší a najmä zábavnejší spôsob, ako si nájsť vysnívanú prácu?

Ako ti môže Tiktok pomôcť s hľadaním práce?

Tiktok už nie je len „sociálnou sieťou detí“. Stále viac ho navštevujú aj dospievajúci z generácie Z. Nedávne štatistiky ukazujú, že 60 % používateľov tvorí Gen Z. Táto sociálna sieť sa postupne mení a ty na nej okrem vtipných či trápnych videí môžeš nájsť aj inšpiratívny obsah. A kariérny obsah nie je výnimkou.

Aj preto sa čoraz viac mladých ľudí pri hľadaní práce obracia na Tiktok, kde nájdu kariérne tipy, zaujímavé zdroje a častokrát aj vhodnú pracovnú ponuku. A to všetko v zábavnej a nevšednej forme. Využi Tiktok na maximum aj ty.

Zdroj: Unsplash/Jenny Ueberberg

Nie, naozaj nemusíš tancovať ani spievať. Tiktok môžeš využiť aj zmysluplnejšie a najmä serióznejšie. Prostredníctvom tejto platformy môžeš získavať kreatívne nápady, objavovať nové trendy a novinky v danom pracovnom odvetví. Okrem toho ti Tiktok ponúka skvelé možnosti, ako si vytvárať siete s odborníkmi a získavať kontakty na potenciálnych zamestnávateľov.

Začni si budovať osobnú značku

Ak chceš naštartovať svoju kariéru pomocou Tiktoku, musíš ho začať vnímať inak než doteraz. Svoj profil zmeň na svoju osobnú značku. Výstavnú skriňu. Uvedom si, že ktokoľvek navštívi tvoj profil, uvidí všetko, čo si uverejnil. Preto sa uisti, že všetko na tvojom profile je v súlade s tvojou značkou a tým, aký dojem chceš na budúceho zamestnávateľa vytvoriť.

Odprezentuj sa prostredníctvom krátkeho Tiktok resumé . Predstav sa, ukáž, čo v tebe je, a vysvetli, prečo si vhodný kandidát na vybranú pozíciu. Zdôrazni pracovné skúsenosti, schopnosti, motiváciu a kreativitu. Kľúčom k úspešnému resumé je aj dobré svetlo, správne zvolený outfit a zmysluplný obsah. Hotové video označ hashtagom #TikTokResumes.

Aktualizuj si profilovú fotografiu, napíš pár slov o sebe, svojich skúsenostiach a kariérnom smerovaní. Ak máš portfólio či iný kariérny web, nezabudni ho pripojiť. Aj svoje CV môžeš odprezentovať pútavejšou formou než prostredníctvom PDF-ka. Vytvor krátke video, v ktorom sa predstavíš, odprezentuješ svoje skúsenosti a ukážeš potenciálnym zamestnávateľom, že hľadajú práve teba. Nezabudni pridávať videá, ktoré ťa zachytávajú v akcii. Potenciálny zamestnávateľ tak získa lepší obraz o tom, kto si a ako pracuješ, čo ti môže pomôcť v procese náboru do zamestnania.

Sleduj relevantný obsah

Ak sa chceš prostredníctvom Tiktoku vzdelávať a posunúť vpred svoju kariéru, daj zbohom tancujúcim šteniatkam a spievajúcim škrečkom. Namiesto toho začni sledovať ľudí a firmy, ktoré tvoria obsah s pridanou hodnotou. Sledovať môžeš profily, ktoré sa venujú kariérnemu poradenstvu a pravidelne tvoria obsah plný tipov, trikov, rád a návodov. Dozvieš sa napríklad to, ako si vytvoriť kvalitné CV, ako sa pripraviť na pracovný pohovor či akým chybám sa pri komunikácii s budúcim zamestnávateľom vyhnúť.

Zameraj sa aj na oblasť, v ktorej chceš získať zamestnanie. Sleduj profily rôznych spoločností, firiem či odborníkov na danú problematiku. Ak ťa napríklad zaujíma oblasť IT, možno ťa prekvapí, že skvelé kariérne možnosti v tejto oblasti ponúka aj spoločnosť UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r. o. Na jej profile nájdeš množstvo príspevkov, ktoré ti priblížia, ako takáto práca vyzerá. Nahliadneš do kancelárií a na vlastné oči zistíš, aké benefity práca v spoločnosti UNIQA GSC prináša.

Okrem iného sa dozvieš, že:

v UNIQA GSC pracuje na úseku Software Service takmer 37 % žien,

tímy sú rôznorodé a nájdeš v nich čerstvých absolventov, ale aj skúsených seniorov,

spoločnosť kladie veľký dôraz na work-life balance,

ponúka množstvo zaujímavých benefitov, ako napr. flexibilný pracovný čas, prácu z domu, stabilné zázemie, ale aj rôzne možnosti vzdelávania a osobnostného rastu,

v ankete Najzamestnávateľ sa spoločnosť už šiestykrát umiestnila v TOP 5.

Získaš cenný pohľad na oblasť, ktorej sa chceš profesijne venovať, a tieto poznatky môžeš následne využiť pri získavaní novej práce. Firemný obsah na Tiktoku ti zároveň ukáže tieto spoločnosti z celkom inej perspektívy. Pomocou videí navnímaš firemnú kultúru a náladu, ktorá panuje v kancelárii. Potenciálneho zamestnávateľa iste zaujme, že vieš o jeho spoločnosti či firemnej kultúre viac než ostatní uchádzači. Takto získaš nielen cenné rady a informácie, ale postupne si začneš vytvárať sieť kontaktov.

Zapájaj sa a nadväzuj kontakty

Práve sieť kontaktov a zdrojov je kľúčová na rozbeh tvojej kariéry. Lajkuj, komentuj, zdieľaj. Nielen algoritmy milujú aktívnych používateľov. Daj o sebe vedieť firmám, o ktoré sa zaujímaš, a ukáž, že aj ty si súčasťou ich komunity.

Začni sa zapájať a ukáž firmám, že máš skutočný záujem o prácu v danom sektore.

Čím viac ľudí z oblasti, ktorej sa chceš venovať, poznáš, tým skôr si nájdeš vytúženú prácu. Čoraz viac firiem hľadá nových zamestnancov aj prostredníctvom Tiktoku. A to najmä formou uverejňovania pracovných ponúk na tejto platforme. Neboj sa oslovovať firmy, pre ktoré by si rád pracoval. Napíš im správu, predstav sa, opíš svoju motiváciu a silné stránky. Možno budeš prekvapený, no aj jediná správne napísaná správa môže byť odrazovým mostíkom tvojej kariéry.

Vzdelávaj sa, tvor konzistentný obsah, hľadaj inšpiráciu a sleduj profily relevantné pre tvoju kariéru. Nezabúdaj, že najdôležitejšie je zostať autentický. Ak si chceš nájsť prácu v kolektíve, s ktorým si budeš rozumieť, nesnaž sa byť niekým iným.