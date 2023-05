Zatkol Černáka aj bosa sýkorovcov. Pri práci policajného agenta musel udrieť policajta (Rozhovor)

Nie všetky akcie sa končia úspešne. Pri jednej v Nitre zastrelil zločinec policajta aj s informátorom.

Zatýkal mafiánov ako bosa sýkorovcov Róberta Lališa či mafiána Mikuláša Černáka. Policajný veterán Jaroslav Málik nám porozprával o tom, ako sa policajní agenti infiltrujú medzi zločincov, kedy mu hrozilo nebezpečenstvo odhalenia a prečo musel udrieť policajta.

Zaspomínal si aj na obdobie, keď spoločne s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským ako „parťákom“ pri jednej akcii predstierali záujem o kúpu rádioaktívneho materiálu. Vysvetlil, prečo Lučanskému a Tiborovi Gašparovi nikdy neveril, ale zároveň povedal, prečo nemá dôveru ani voči súčasnému vedeniu polície.

Jaroslav Málik bol 28 rokov súčasťou Policajného zboru SR. Bezpečnosti, i keď už väčšinou v zahraničí a v komerčnej sfére, sa venuje dodnes. Ku koncu svojej kariéry v polícii pôsobil ako 1. viceprezident PZ SR, kde skončil na vlastnú žiadosť, aby potom pôsobil v diplomatickej misii ako policajný pridelenec v Srbsku v Belehrade.



Začínal ako strážmajster v hliadke v službe poriadkovej polície, najdlhšie však pôsobil v kriminálnej polícii a v priebehu 20 rokov zastával viacero funkcií v špecializovanom útvare Policajného zboru, v rámci ktorého operujú policajní agenti.

Ako sa policajt môže stať agentom a čo na to musí spĺňať?

Do tohto špecializovaného útvaru sa nikdy nerobil nábor, ani nebolo možné sa doň dostať na základe vlastnej žiadosti. Bol som jeden z priekopníkov, ktorí stáli pri jeho vzniku a vybudovaní na špičkovú európsku úroveň. Útvar sa zameriaval na kriminálne spravodajstvo a použitie agenta.

Jeho vedenie a skúsení riadiaci spravodajskí dôstojníci si vždy vybrali konkrétne typy príslušníkov Policajného zboru z iných služieb, ktorí musia prejsť podrobným psychologickým skúmaním a bezpečnostnou previerkou. Zároveň je potrebné u nich overiť zvládanie záťažových situácií, stresu, rýchlosť a správnosť rozhodovania sa, ale i sklony ku korupcii, k porušovaniu zákonov a tak ďalej.

Takto som bol ešte v 90. rokoch oslovený aj ja. Po výbere nenasledoval výcvik, ako je tomu dnes, ale naopak, učili sme sa prípad od prípadu takpovediac na kolene a bola to ešte taká partizánčina, lebo ešte neboli ani legislatívne a už vôbec nie materiálno-technické podmienky na použitie agenta.

Bol som vtedy príslušníkom kriminálnej polície, pôsobil som najmä v oblasti násilnej kriminality a zameriavali sme sa na prípady obchodovania s drogami, so zbraňami, na objednávky vrážd, lúpeže a podobne.

Na akých pozíciách ste v tomto útvare pracovali?

Mal som to šťastie, že som pracoval na všetkých pozíciách. Začínal som spravodajskou činnosťou, čiže na ulici, a prepracoval som sa až na vrcholovú riadiacu pozíciu. Myslím si, že je najlepšie, keď agenta riadi spravodajský dôstojník, ktorý si to všetko zažil a vie, aké je to, byť v pozícii agenta.

Ako zhruba prebiehala infiltrácia do prostredia kriminálnikov?

Ak sme získali operatívne informácie, že sa niekto v podsvetí zaoberá napríklad predajom zbraní, drog či zháňa niekoho na objednávku vraždy, tak sme tohto človeka v prostredí kontaktovali.