10 vynikajúcich filmov s prekvapivými koncami. Tieto zvraty fakt nikto nečakal

Toto je 10 skvelých filmov, na ktorých konci čakalo divákov veľké prekvapenie. Videl si aspoň polovicu z nich?

V článku sa nachádzajú spoilery ku všetkým vymenovaným filmom. Ak si ich ešte nevidel, odporúčame najprv si ich pozrieť a naplno si užiť ich prekvapenia.

Prekvapivé konce či nečakané zvraty v snímkach sú niečím, čo miluje asi každý. Vybrali sme preto 10 vynikajúcich filmov, ktoré obsahujú parádne dejové zvraty. Pokúsili sme sa nájsť aj menej známe diela a rozhodli sme sa vynechať „prevarené“ celovečeráky, ktoré videl hádam každý, ako napríklad The Fight Club, The Usual Suspects, Psycho, Se7en, Memento, Shutter Island či The Prestige.

1. Oldboy (2003), réžia: Park Chan-wook

Muža menom Oh Dae-su unesú a nedajú mu na to žiadny dôvod. O 15 rokov neskôr ho pustia na slobodu a on je pevne rozhodnutý urobiť všetko pre to, aby sa pomstil a svojho únoscu zabil. Spozná pritom krásne mladé dievča pracujúce v reštaurácii, ktoré sa mu rozhodne pomôcť. Nakoniec sa do seba zaľúbia a strávia spolu aj vášnivú noc.

Keď konečne nájde svojho únoscu, Oh Dae-su sa dozvie, že mu to urobil za to, čo spravil v minulosti. Jeho trestom bolo 15 rokov vo „väzení“, no ešte horšie bolo to, že žena, do ktorej sa zaľúbil a mal s ňou sex, je jeho dcéra. Ide o šokujúci a veľmi ťažko stráviteľný zvrat ako pre diváka, tak pre hlavnú postavu.

P. S. V Oldboyovi je jedna famózna akčná sekvencia, na ktorú dodnes odkazujú ako filmoví či seriáloví, tak videoherní tvorcovia. Existuje aj hollywoodsky remake, ale nie je dôvod, prečo by si ho mal vidieť namiesto perfektného originálu.

2. Boys from Brazil (1978), réžia: Franklin J. Schaffner

Mladý lovec nacistov objaví v Argentíne ich sídlo, kde doktor Mengele plánuje niečo veľké. Len čo sa však dostáva bližšie k pravde, zavraždia ho. V jeho práci pokračuje postarší a najslávnejší lovec nacistov Lieberman, ktorý musí prísť na to, prečo sa nacisti chystajú zabiť 94 chlapov vo veku 65 rokov, ktorí žijú po celom svete a pracujú na úradníckych a štátnych pozíciách, pričom ani nie sú Židia.

V druhej polovici filmu si začne všímať, že všetci títo muži mali syna, čiernovlasého, strohého, modrookého chlapca. Chlapci sú takmer identickí a dokonca sa rovnako správajú.

Ukázalo sa, že Mengele naklonoval Hitlera a v snahe vytvoriť jeho presnú kópiu nasimuloval detstvá jeho 96 klonov tak, aby sa čo najviac podobali detstvu skutočného Hitlera. Myslel aj na to, v akých životných a spoločenských podmienkach žijú, a na to, že im musí zomrieť ich 65-ročný otec, keď dovŕšia 14 rokov. Okrem vynikajúceho zvratu si diváci užili aj perfektné herecké výkony.

3. Mist (2007), réžia: Frank Darabont

Keď mesto Maine obkolesí hustá a tajomná hmla, ľuďom chvíľu trvá, kým si uvedomia, že v nej číhajú vražedné, strašidelné príšery. Hlavná postava snímky David zoberie svojho syna a niekoľkých ďalších a podarí sa im autom utiecť. Keď im však dôjde benzín, rozhodne sa urobiť nemysliteľné.

Radšej všetkých zabije, než by sledoval to, ako sa k nim dostanú monštrá. Pre seba mu zostane v pištoli náboj, a tak vyjde z auta, aby ho príšery z hmly mohli zabiť. Vtedy uvidí z hmly vychádzať vojenské nákladné auto prevážajúce preživších. Diváci vo filme sledujú absolútne zdrveného muža, ktorý celkom zbytočne zabil svojho syna a ďalších ľudí.

Zaujímavé je, že režisér a scenárista Frank Darabont (Vykúpenie z väznice Shawshank) úplne zmenil koniec z knihy od Stephena Kinga, podľa ktorej film nakrútil. V knihe sa nič také nestane a čitateľ si môže domyslieť, ako sa príbeh skončí.

4. The Sting (1973), réžia: George Roy Hill

V centre diania sú Hooker (Robert Redford) a Gondorff (Paul Newmann). Tí vymyslia niekoľkovrstvový podvod na bohatého mafiána, ktorého v roku 1936 oberú o viac ako pol milióna dolárov (v prepočte na súčasné peniaze by mali hodnotu 11 miliónov dolárov). Ide po nich však FBI. Tá dostane Hookera a vydiera ho, aby zradil Gondorffa, ktorý po prevalení pravdy Hookera zabije.

FBI stihne Gondorffa zastreliť prv, než spácha ďalší zločin. Nakoniec sa ukáže, že FBI bola vymyslená a Hooker to celé s Gondorffom zohrali, aby zmiatli bohatého mafiána a aby mali pokoj od polície (tá sa podriadila vymyslenej FBI). S úsmevom na perách sa obaja chlapi vyberú v ústrety slobode s poriadnym balíkom peňazí. V snímke sa udeje viacero skvelých a nečakaných zvratov, ktoré treba vidieť na vlastné oči.