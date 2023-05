Futuristický dizajn, dlhá výdrž a rýchle nabíjanie. Objav nové slúchadlá Huawei

Slúchadlá Huawei FreeBuds 5 ťa ohúria zvukom aj rýchlym nabíjaním.

Nové slúchadlá Huawei FreeBuds 5 si určite nepomýliš so žiadnymi inými. Majú úplne nový futuristický dizajn a sú dostupné vo farbách, ktoré ťa jednoducho dostanú. Vybrať si môžeš medzi sivou, bielou či neprehliadnuteľnou oranžovou.

Novinka má ergonomický tvar, s ktorým si počas nosenia užiješ maximálny komfort. Batéria slúchadlám vydrží až neuveriteľných 30 hodín a vďaka technológii Super Charge sú nabité už za 20 minút. Nechaj sa uniesť ich jedinečným dizajnom a uži si svoju obľúbenú hudbu štýlovo a bez obmedzení.

Hudobný zážitok na mieru

Väčšina bezdrôtových slúchadiel má typický dizajn, ktorému dominuje veľký náušník. Preto je takmer nemožné, aby bol reproduktor vybavený výkonným magnetickým systémom, čo znižuje kvalitu zvuku, ale aj pohodlie pri nosení.

Huawei FreeBuds 5 majú trojdielnu architektúru, ktorá tento problém raz a navždy vyrieši. Reproduktor v slúchadlách FreeBuds 5 je umiestnený v náušníku, modul batérie uprostred a ovládacie tlačidlo na konci. Pre modul reproduktora sa používa dvojitý magnetický obvod, ktorý poskytuje vynikajúcu kvalitu zvuku, a batéria je vybavená technológiou Super Charge, ktorá umožňuje veľmi rýchle nabíjanie.

Ak patríš k tým, ktorým slúchadlá do uší nesedia a tlačia ich, máš o dôvod viac dať šancu tomuto nováčikovi. FreeBuds 5 sú otvorené slúchadlá, ktoré sa nasadzujú na vonkajšiu stranu ušnice, čo výrazne znižuje tlak na zvukovod. Open-fit, teda kôstkové slúchadlá, sú vyrobené tak, aby bolo ich nosenie maximálne pohodlné. Ich tvar dvojitého C prirodzene vkĺzne priamo do uší. Môžeš si tak byť istý, že ti slúchadlá padnú ako uliate.

Batéria, s ktorou sa párty nikdy nekončí

Batéria slúchadiel vydrží tri a pol hodiny pri zapnutej funkcii potlačenia okolitého hluku a dvadsať hodín s nabíjacím puzdrom. Keď je funkcia potlačenia okolitého hluku vypnutá, slúchadlá vydržia až päť hodín a tridsať hodín s nabíjacím puzdrom. Huawei FreeBuds 5 tiež podporujú rýchle nabíjanie – slúchadlá sa tak dajú plne nabiť už za dvadsať minút a už po piatich minútach budú hrať až dve hodiny. Nemusíš sa tak zdržiavať dlhým nabíjaním.

Huawei FreeBuds 5 a P60 Pro – dokonalá dvojica

Do rodiny Huawei nedávno pribudol nový vlajkový smartfón radu P Huawei P60 Pro. Vďaka fotoaparátu ovenčenému prvým miestom a historicky najvyšším počtom bodov v prestížnom rebríčku DXOMARK spravíš kvalitné zábery a spolu so slúchadlami sa naladíš na jednu štýlovú vlnu.

Smartfón inšpirovaný prírodou prináša modernú estetiku s perleťovou textúrou na zadnej strane. Farebný variant Rococo Pearl obsahuje prírodné minerály z perleťového prášku, ktoré vytvárajú jasný a lesklý efekt s prirodzenou textúrou. Model P60 Pro v tejto farbe v kombinácii so slúchadlami Ceramic White si rozhodne zaslúži tvoju pozornosť.

Čierny farebný variant smartfónu zas môžeš oživiť slúchadlami vo farbe Coral Orange. Toto dokonalé duo ťa pripraví na leto plné dobrodružstiev. Všetky zážitky zachytíš špičkovým fotoaparátom P60 Pro a vychutnáš si nerušené počúvanie obľúbenej hudby na cestách so slúchadlami FreeBuds 5.