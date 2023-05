Ponor sa do vyšetrovania zmiznutia malého chlapca. Detektívny príbeh Kate Marshallovej pokračuje v knihe Diablova cesta

Ďalšia kniha od autora bestsellerov Roberta Bryndzu práve vychádza. Už ju máš?

V kamenných či internetových kníhkupectvách aktuálne môžeš nájsť novú knižku od britského scenáristu a spisovateľa žijúceho na Slovensku. Príbeh s názvom Diablova cesta ťa zavedie k ďalšiemu prípadu hlavnej hrdinky Kate Marshallovej, ktorá po prípadoch Kanibal z Nine Elms, Hmla nad Shadow Sands a Priepasť smrti vyšetruje záhadné zmiznutie malého chlapca. Došlo k nemu pred jedenástimi rokmi na mieste, ktorého názov nesie najnovší príbeh. Do akých hlbín ju zavedie pátranie? Existuje vôbec nádej, že by chlapec mohol žiť? To sa dozvieš na 352 stranách novej knihy vydavateľstva GRADA Slovakia.

Nešťastná náhoda alebo premyslený zločin?

Neopatrnosť pri každodennom rannom plávaní privedie Kate Marshallovú až do nemocnice, kde sa stretne s Jean Julingsovou. Tá jej rozpovie srdcervúci príbeh o tom, ako sa pred jedenástimi rokmi počas stanovačky na mieste zvanom Diablova cesta stratil jej trojročný vnuk Charlie.

Kate otrasená z toho, že sa takmer utopila, súhlasí, že sa s Tristanom Harperom prípadu ujmú a pokúsia sa zistiť, čo sa vtedy mohlo stať. Keď sa Katina a Tristanova detektívna agentúra začne udalosťami tej osudnej noci zaoberať, zistia, že Jean má problematickú minulosť a navyše im nehovorí celú pravdu. Čo sa vtedy na Diablovej ceste uprostred močarísk stalo? Uniesli Charlieho? Alebo spadol do rieky, ktorá mizne v Diablovej rokline?

Keď Kate a Tristan zistia, že sociálnu pracovníčku, ktorá sa vtedy o Jean a jej dcéru Becky zaujímala, našli brutálne zavraždenú krátko po Charlieho zmiznutí, budú musieť prehodnotiť všetko, čo si dovtedy o prípade mysleli...

Robert Bryndza je autor mnohých bestsellerov, ktorých sa len v anglickom jazyku predalo viac ako štyri milióny výtlačkov. Preslávil sa predovšetkým svojimi trilermi. Jeho debut na poli detektívnych trilerov Dievča v ľade (The Girl in the ICE) vyšiel v Británii vo februári 2016 a počas prvých piatich mesiacov sa z neho predalo milión kusov. Kniha sa stala číslom jeden na britskom, americkom aj austrálskom Amazone, do dnešného dňa si ju kúpilo viac ako 1,5 milióna ľudí v angličtine a dočkala sa aj prekladov do ďalších 29 jazykov.

Po titule Dievča v ľade, v ktorom Robert predstavil vyšetrovateľku Eriku Fosterovú, pokračoval v tejto sérii knihami Nočný lov (The Night Stalker), Temné hlbiny (Dark Water), Do posledného dychu (Last Breath), Chladnokrvne (Cold Blood) a Smrtiace tajnosti (Deadly Secrets), ktoré sa takisto stali svetovými bestsellermi.

Potom sa Robert zameral na novú sériu trilerov s hlavnou hrdinkou Kate Marshallovou, bývalou policajtkou, ktorá sa stala súkromnou vyšetrovateľkou. Hneď prvá kniha zo série s názvom Kanibal z Nine Elms (Nine Elms) sa stala najpredávanejšou knihou na americkom Amazone, umiestnila sa v prvej pätici bestsellerov na britskom Amazone a postupne vyšla v ďalších 15 krajinách. Aj ďalšie prípady Kate Marshallovej a jej asistenta Tristana Harpera s názvom Mlha nad Shadow Sands (Shadow Sands) a Propast smrti (Darkness Falls), ktoré vyšli v rokoch 2020 a 2021, sa stali svetovými bestsellermi.

Po troch prípadoch Kate a Tristana sa Robert na jeseň roku 2022 rozhodol vrátiť k obľúbenej Erike Fosterovej a jej tímu a pripravil im stretnutie s prefíkaným vrahom v knihe Osudné svedectvo (Fatal Witness). Tento štvrtý prípad znova „zveril" Kate Marshallovej. Viac o autorovi aj o jeho knihách sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke www.robertbryndza.com.