Neuveriteľne nabitý júl v kinách: Mission: Impossible, Oppenheimer, Barbie a ďalšie hollywoodske blockbustery ti zatočia hlavu

Júl bude na hollywoodske blockbustery najnabitejším mesiacom celého roka. Čo si v kine nesmieš dať ujsť?

Blockbusterové leto napreduje a divákov čaká totálny masaker. Hollywoodske štúdiá sa rozhodli riskovať a nikto nechcel ustúpiť konkurencii. Výsledkom je to, že počas jedného týždňa budú po celom svete premiérovať tri z desiatich najočakávanejších filmov roka.

Insidious: Červené dvere – 6. júl (réžia: Pattrick Wilson)

13 rokov po prvej časti Insidious dorazí do kín už v poradí piaty a zároveň posledný diel v sérii. Režíroval ho Patrick Wilson (Aquaman), ktorý si aj zopakuje hereckú rolu z prvých dvoch dielov. Okrem neho diváci uvidia Rose Byrne (Platonic, X-Men: First Class).

Josh (Patrick Wilson) a čerstvý vysokoškolák Dalton (Ty Simpkins) musia tentokrát vojsť do nadprirodzenej dimenzie omnoho hlbšie než doposiaľ, aby čelili temnej minulosti svojej rodiny a novým nástrahám, ktoré na nich číhajú za červenými dverami.

Aftersun – 6. júl (réžia: Charlotte Wells)

Film zachytáva dovolenku otca s dcérou v 90. rokoch niekde v tureckom prímorí. Hlavnými postavami sú mladý rozvedený otec Calum (Paul Mescal) a jeho 11-ročná dcéra Sophia (Francesca Corio).

Pohodové vystupovanie otca, ktorý nepokazí žiadnu zábavu a baví sa tým, že ho okolie považuje skôr za staršieho brata Sophie, však zastiera znepokojivú pravdu o jeho psychickom stave a vzťahu s dcérou.

Film ukazuje intenzívne životné udalosti v rodičovstve a zároveň pôsobí nostalgicky. Snímku sme už videli a je ťažké neodporučiť ju vo svetle jej nepopierateľných kvalít na čele s fantastickým hereckým výkonom Paula Mescala.

Mission: Impossible Odplata – Prvá časť – 13. júl (réžia: Christopher McQuarrie)

Tom Cruise sa chystá opäť zobrať kiná útokom. Jeho legendárna séria Mission: Impossible sa vracia so siedmou časťou. Opäť bude v réžii Christophera McQuarrieho (nakrútil posledné dva diely) a s Cruiseovou partiou z minulých filmov. Doplnia ich nováčikovia ako Esai Morales (Ozark), Hayley Atwell (Agent Carter) či Pom Klementioff (Mantis zo Strážcov Galaxie).

Cruise a štáb si tentoraz prichystali pád lokomotívy do rokliny, skok na motorke do hlbokej priepasti, veľkú sekvenciu s ponorkou a ďalšie šialené kaskadérske kúsky. Aj samotný herec Simon Pegg, ktorý vo filmoch hrá Ethanovho kamaráta a kolegu Benjiho, sa bojí o život Cruisea. Herec prezradil, že on a jeho kolegovia majú neustále stach, že sa raz niečo na nakrúcaní pokazí a Tom zomrie.

To by divákom malo napovedať, aké akčné kúsky uvidia vo filme. Záporákom by mal byť muž stvárnený Esaiom Moralesom a podľa trailerov bude prepojený s minulosťou Ethana Hunta.

V sedmičke sa ukáže aj Henry Czerny ako Kittridge z úplne prvej časti. Diváci, ktorí milujú adrenalínové, poctivo nakrútené akčné filmy, si tento blockbuster nesmú dať ujsť. Bude mať viac ako dve a pol hodiny.

Rebel – 13. júl (réžia: Bilall Fallah a Adil El Arbi)

Režiséri Adil a Bilall (Bad Boys navždy, zrušený film Batgirl) sa pri tvorbe inšpirovali filmami Oheň a Prorok. Nakrútili nesmierne silný a nežný portrét rodiny, ktorú rozvracia problém budúcnosti malého moslimského chlapca.