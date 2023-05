Štrajk v Hollywoode: Posledná séria obľúbeného seriálu Stranger Things je ohrozená

„Písanie sa nezastaví, ani keď začne natáčanie. Síce sa tešíme, až začneme natáčať s našimi úžasnými hercami a štábom, ale počas tohto štrajku to nie je možné,“ uviedli Dufferovi. „Dúfame, že čoskoro dôjde k spravodlivej dohode, aby sme sa všetci mohli vrátiť k práci.“

Zástupcovia Netflixu sa nevyjadrili, uviedol server Variety. The Hollywood Reporter píše, že zdroje síce potvrdili odloženie produkcie poslednej série, odmietli však poskytnúť ďalšie detaily. Stranger Things sú najstreamovanejším seriálom roku 2022. Medzi seriálmi, na ktoré si počas štrajku počkáš, sú napríklad Wednesday, Big Mouth alebo Cobra Kai.

