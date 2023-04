Bratia Macaulaya Culkina: Jeden ukázal penis v seriáli, druhý je hviezdou seriálu Succession

Bratia Macaulaya Culkina si zaslúžia oveľa viac pozornosti ako hviezda zo Sám doma. Vedel si, že Roman zo Succesion je v skutočnosti Culkinov brat?

Macaulay Culkin je najznámejší z rodiny Culkinovcov, nepochybne vďaka jeho nesmrteľnej role Kevina McCallistera z dvoch skvelých rodinných komédií Sám Doma. Lenže Macaulay je najmä detská hollywoodska hviezda. V dospelosti ako herec veľa vody nenamútil. Tu vstupujú na scénu jeho súrodenci.

Málokto vie, že ich má rovno šesť: Kieran, Rory, Quinn, Shane, Christian a Jennifer. Jeho sestra Dakota zomrela ako 30-ročná). Niektorí sa držia mimo kamier a verejného života, iní sú tiež hereckými hviezdami. Dnes sa sústredíme na dvoch najvýraznejších Culkinovcov, Kierana a Roryho. Oboch si tento rok mohol vidieť v dvoch zaujímavých seriáloch.

Rory Culkin sa objavil v jednej epizóde experimentálneho seriálu Swarm od tvorcov Atlanty. Užil si tam s hlavnou postavou vášnivú noc a nehanbil sa kompletne vyzliecť pred kamerou, pričom ukázal aj svoj penis. 33-ročný Rory akoby svojmu staršiemu bratovi Macaulayovi z oka vypadol.

S tým rozdielom, že má vyšportovanú postavu a hereckú kariéru aj v dospelosti. Hral len v menej známych a priemernejších filmoch, no väčší úspech zažil v seriáloch, keď sa objavil v počinoch, ako Waco, Black Mirror či Under the Banner of Heaven.

Po svojej krátke scéne v seriáli Swarm však urobil rozruch na internete a sociálnych sieťach viac než kedykoľvek predtým. Ukázať penis v detailnom zábere pritlačený o sklenenú misku s jahodami chcelo veľa odvahy.

Rory však nie je najzaujímavejším a najtalentovanejším zo súrodencov. Jeho brat Kieran bude na ďalších oceneniach Emmy bojovať o cenu za najlepší mužský herecký výkon, a to za rolu Romana Roya vo vynikajúcom seriáli Succession na HBO Max. Jeho filmografia je podobne nevýrazná ako tá Roryho. Za posledných 10 rokov hral len v malých, nenápadných filmoch a nemal veľké roly.

Zdroj: HBO Max

Môže za to aj fakt, že on sám nikdy nechcel byť veľkou hviezdou. Sláva sa mu znechutila už v detstve, keď vnímal, ako negatívne pôsobí na jeho staršieho brata Macaulaya. Málokto vie, že aj on si zahral v Sám doma. Hral tam Kevinovho brata, ktorý sa pomočoval.

Kieranova najvýznamnejšia rola je tá v Succession, kde už 4. sériu po sebe exceluje v role Romana Roya – zbohatlíckeho syna majiteľa obrovského mediálneho konglomerátu Logana Roya (Brian Cox z X-Men 2).

Zdroj: Disney/20th Century FoxúHBO

Jeho herecký prejav je jedinečný, vďaka čomu si diváci a recenzenti jeho egocentrickú a chaotickú postavu nesmierne obľúbili. Vzhľadom na hercove kvality ostáva dúfať, že ho čoskoro obsadia do ďalších projektov. 4. séria Succession, ktorú práve HBO Max vysiela, je totiž posledná.

Rodina Culkinovcov bola pred úspechom Macaulaya boli veľmi chudobná. Riaditeľ kastingového oddelenia snímky Sám doma prezradil, že sám zaplatil za cestu Macaulaya na skúšky pre Sám doma, inak by sa tam nikdy nedostal.