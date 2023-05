Chýbajúce podlažia aj neexistujúce izby. Číslo 13 nás straší už tisícky rokov

V niektorých krajinách sa však trinástka považuje za šťastné číslo.

Nie je to len piatok trinásteho, čo v mnohých ľuďoch vzbudzuje priam panickú hrôzu. Existuje aj chorobný strach zo samotného čísla 13. Niektorí ľudia totiž veria, že toto číslo prináša nešťastie. A tak sa mu zo všetkých síl snažia vyhnúť. Nikdy si nesadajú na sedadlo s číslom 13, odmietajú nastúpiť do trinásteho vozňa a paniku im spôsobuje aj predstava, že by mali prenocovať v hotelovej izbe označenej týmto číslom.

Tento jav je taký častý, že dostal aj vlastné pomenovanie. Strach z čísla 13 sa odborne nazýva triskaidekafóbia. Nepleť si ho však s paraskevidekatriafóbiou. Slovo pripomínajúce jazykolam zase označuje strach z piatka trinásteho. Vedel si však, že v niektorých krajinách sa trinástka považuje za šťastné číslo? Napríklad v Taliansku sa spája s úspechom v stávkovaní.

Poverčiví sú aj jazdci F1

V niektorých krajinách je tento strach taký rozšírený, že sa mu museli prispôsobiť aj prevádzkovatelia služieb. V USA, Anglicku či vo Francúzsku v mnohých hoteloch nenájdeš izby s číslom trinásť. V niektorých ubytovacích zariadeniach sa nedostaneš ani na trináste podlažie. Nie však preto, že by sa hotel končil dvanástym podlažím, ale preto, že trinástku jednoducho vynechali. Po dvanástom podlaží nasleduje štrnáste.

Zdroj: Pexels/cottonbro studio

Na svete sa nájdu aj ľudia, ktorí majú z tohto čísla taký strach, že ho neznesú ani vo svojom živote. Ak by napríklad mali v obchode zaplatiť sumu, v ktorej sa nachádza číslo 13, okamžite si do košíka priložia balíček žuvačiek. Iní zase nemôžu bývať na adrese, ktorá by bola akýmkoľvek spôsobom spojená s trinástkou.

Číslo 13 sa odjakživa považovalo za akúsi chybu v systéme. Máme totiž 12 mesiacov, 12 znamení zverokruhu, 12 bohov vládlo na Olympe a rovnaký počet bol aj apoštolov. Azda najznámejším príbehom vzniku tejto povery je biblický príbeh Posledná večera, počas ktorej zradili Ježiša Krista. Na večeru bolo pozvaných 12 apoštolov, za stolom spoločne s Kristom sedelo 13 ľudí. Ten trinásty, Judáš, Krista zradil.

Poverčivosť neobišla ani jazdcov F1. Aj oni veria, že číslo 13 by im mohlo priniesť smolu, a preto sa mu radšej vyhýbajú. Našli sa však aj takí (napríklad Pastor Maldonado), ktorí trinástku považovali za svoje šťastné číslo, a tak si ju dali umiestniť na svoje auto.

Fare tredici!

Kým v našich končinách sa trinástka spája so smolou, v slnečnom Taliansku majú na toto číslo celkom iný názor. Taliani považujú 13 za šťastné číslo prinášajúce úspech a šťastie. Ak chcú niekomu zaželať veľa šťastia, povzbudia ho slovami: „Fare tredici!“ Slovné spojenie odkazuje na úspech v športovom stávkovaní. Ak sa niekomu podarilo správne tipnúť výsledky 13 futbalových zápasov, bol absolútnym víťazom a táto tučná výhra mu mohla zmeniť celý život.

Taliani preto číslo 13 milujú a veria, že im prinesie šťastie. Ak sa napríklad človek narodil trinásteho, či dokonca v piatok trinásteho, považujú ho za vyvoleného šťastlivca.

Strach si nosíme iba v hlave

Odborníci zdôrazňujú, že číslo 13 nie je nešťastné a samo osebe nikomu neprináša smolu. V mnohých prípadoch ide o tzv. autosugesciu. Psychológovia vysvetľujú, že ľudia majú aj dnes tendenciu prikladať poverám silné významy. Často potom vidia súvislosti aj tam, kde v skutočnosti nie sú. Ak sa ti napríklad v piatok trinásteho stane niečo zlé, okamžite si túto udalosť spojíš s daným dátumom a piatok trinásteho bude pre teba už navždy nešťastný deň.

Zdroj: Pixabay/eduardovieiraphoto

To isté platí o čísle 13 či čiernej mačke. Zatiaľ čo u nás sa povráva, že čierna mačka nosí nešťastie, v Anglicku sa toto nevinné zvieratko spája so šťastím a s hojnosťou. Hovorí sa, že čierny kožúšok prináša šťastie a večnú lásku, vďaka čomu je čierna mačka obľúbeným svadobným darom.

