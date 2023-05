Kto by mal platiť prvé rande? („DAL SOM ZAŇHO 3000 EUR“)

Niektorí ľudia tvrdia, že by mal jednoducho zaplatiť ten, čo pozýva. Zaujímal nás tvoj názor.

Kto by mal platiť prvé rande? Niektoré ženy tvrdia, že za prípravu na rande zaplatia toľko peňazí, že ich pozvanie od muža poteší. Iné trvajú na tom, že by mali za seba zaplatiť samy. Niektorí ľudia zasa tvrdia, že by mal jednoducho zaplatiť ten, čo pozýva.

„Za prvé rande som dal aj tritisíc eur,“ hovorí nám respondent v ankete. Ďalší tvrdí, že bol ochotný minúť maximálne štyri eurá. Viac zaujímavých odpovedí uvidíš v našej ankete.