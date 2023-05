Olympionik Jakub Grigar: 200 dní do roka ste preč od rodiny a priateľov. Všetko sa prispôsobuje športu

Nová kampaň 4F je o bežných tréningoch a o tom, čo sa deje v hlave počas športového výkonu. Ambasádormi sa stali biatlonistka Paulína Fialková, vodnoslalomár Jakub Grigar, tanečníčka Nikola Lehocká a Bekim Aziri. Vysvetlili, ako to majú oni.

Každým krokom tvoje nohy oťažievajú a už nemáš kapacitu nad ničím premýšľať. Poznáš to. Cítiš sa unavený z celého dňa a posledné, čo večer chceš, je namáhať sa vo fitku alebo si ísť zabehať. 4F si dobre uvedomuje, že bežní ľudia nemajú čas trénovať naplno každý deň, a preto sa vo svojej novej kampani Define your game snaží zužitkovať pohyb v akejkoľvek forme. Experimentuj, získavaj skúsenosti a užívaj si, že sa hýbeš. Aj keby to malo znamenať, že stihneš len prechádzku alebo sa rýchlo pretiahneš po dlhom a náročnom dni.

„Fyzická aktivita je pre každého, nehľadiac na vzhľad, vek alebo iné predispozície. Poďme experimentovať, získavať nové skúsenosti a nesústreďovať sa len na odmenu a výsledok. Sme tu pre každého, od profesionálnych atlétov až po tých, ktorí ešte len objavujú svoj vlastný športový potenciál. Definujme našu vlastnú hru a nájdime si ten správny rytmus,“ hovorí Magda Warchoł, riaditeľka marketingu 4F. Myslíš si, že profesionálni atléti sa pri športe stretávajú s rovnakými problémami ako ty? Aj oni majú nutkanie otvoriť si večer pri filme balík čipsov alebo téglik zmrzliny?

Rekordy a trofeje dajme bokom

V športe sa často hovorí o ukážkových góloch, emotívnych víťazstvách či strhujúcich výkonoch. O niečo menej sa hovorí o bežných tréningových dňoch či o tom, čo sa deje v hlave. „Keď vyštartujem, všetko ide bokom. Musím byť vtedy dravá a aj drzá,“ slovenská biatlonistka Paulína Fialková opisuje, ako sa mení jej osobnosť počas výkonu. Šport vo veľkej miere ovplyvnil aj jej bežný život: „Športovanie ovplyvňuje všetko, pretože sa mu všetko podriaďuje. Určite ma šport sformoval v tú osobnosť, ktorou dnes som, a to vo všetkých možných ohľadoch.“ Dodáva, že to nie je len o pozitívnych zážitkoch. Často sa objaví sklamanie, hnev, beznádej alebo choroba, ktorá sa podpíše pod fyzickým výkonom.

Bekim Aziri bol aktívny športovec od malička. Začal s džudom, potom s basketbalom a nakoniec ho očarila cyklistika, čo mu zmenilo život naruby. Na pretekoch v Česku nešťastne spadol a ochrnul. „Milujem šport. Napriek tomu, že som pri ňom ochrnul, som na športovanie nezanevrel,“ dodáva. Aj on prežíva dni, keď mu chýba motivácia. „Mám veľmi málo takých dní. Keď sa mi vyslovene nechce, nehrotím to a oddýchnem si. Aj počas voľna chodievam cvičiť, moja motivácia je jasná – byť sebestačný a znova chodiť,“ vysvetľuje.

Zdroj: 4F

Potrebné je však podotknúť, že profesionálni športovci si „nemôžu dovoliť“ pravidelný nedostatok motivácie: „V mojej hlave v podstate nemám na výber. Šport nie je len o tom, čo ťa baví, a nie každý deň je zaujímavý. Je to však moja práca a každý jeden tréning má svoj význam, a preto ho musím odrobiť, aj keď sa mi nechce. Je to o disciplíne,“ opisuje slovenský vodnoslalomár a strieborný medailista v disciplíne K1 Jakub Grigar. Dodáva, že ľudia si niekedy myslia, že profesionálni športovci si odrobia tréning a potom majú voľno.

Zdroj: 4F

Grigar vysvetľuje, že s profesionálnym športom prichádza aj strata bežného života: „200 dní do roka ste preč od rodiny a priateľov, všetko sa musí prispôsobovať športu. Keď máte deň voľna, tak ani nemôžete ísť s rodinou na výlet, pretože musíte doplniť energiu na ďalší týždeň tréningu.“ Sú to drobnosti, no keď sa nahromadia, dokážu vytvoriť rôzne prekážky. Paulína Fialková potvrdzuje, že športu sa podriaďuje všetko v jej živote. Je to práca, ku ktorej musí pristupovať zodpovedne, inak by pociťovala zlyhanie.

Tento životný štýl však prináša okrem tvrdej driny a disciplíny aj veľa pozitívneho. Profesionálna tanečníčka Nikola Lehocká hovorí, že športovci majú prirodzene lepšiu životosprávu, spolupracujú s kvalitnými kondičnými trénermi a fyzioterapeutmi. Napriek zdravému životnému štýlu majú svoje obľúbené „guilty pleasures“. Všetci športovci sa zhodli, že je to jedlo a obzvlášť to sladké.

Šport nie je pre nich len prácou, vychutnajú si ho aj vo svojom voľnom čase. Jakub Grigar sa mimo sezóny bicykluje a hráva hokej. Paulína Fialková má najradšej skialp, Bekim trojkolky a štvorkolky a Nikola Lehocká preferuje jogu, plávanie a beh. K športu patrí kvalitné oblečenie, aj keď ho robíš vo voľnom čase. Paulína trénuje len v športovom oblečení 4F a najradšej má ich termobielizeň, ktorá patrí do výbavy biatlonistu v zime aj v lete. Jakub preferuje vzdušné a bavlnené športové oblečenie.

Títo športovci prostredníctvom svojich aktivít ukazujú, ako prispôsobujú najnovšiu kampaň 4F Define your game, ktorá je o objavovaní nových koníčkov. Táto kampaň je zameraná na jarné a letné športy, nájdeš v nej oblečenie na tréning, jogu, beh, treking, ale aj plážové oblečenie. V novej sezóne 4F pribudnú do portfólia značky aj novinky – oblečenie na cestnú aj horskú cyklistiku (MTB). Túto výbavu však nájdeš len online.

Ako definuješ svoju hru ty? Pre Paulínu to je pokračovanie v pohybe, nech už je kdekoľvek, Jakub sa snaží skamošiť s búrlivým vodným tokom a Nikola sa snaží nasledovať svoje sny a byť pozitívne naladená.