Boli sme na Fuorisalone 2023: Oslávili sme 80. výročie Ikey a videli sme ikonické vintage kúsky, ktoré nájdeš už len v múzeu

Výstavou „Assembling the Future Together“ nám Ikea umožnila pozrieť sa na historické etapy jej dizajnu. Zároveň predstavila najnovšiu kolekciu plnú farieb, ktorá vrátila niektorým vintage kúskom nový život v modernom prevedení.

Miláno posledné týždne zaplnilo svoje ulice nadšencami dizajnu. V rámci najvýznamnejšieho dizajnového podujatia Milano Design Week 2023 bola aj výstava Fuorisalone 2023, na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Začiatok otvorila švédska značka Ikea, ktorá si pripravila exhibíciu s názvom „Assembling the Future Together“, v rámci ktorej oslávila svoje 80. výročie.

Počas našej trojdňovej návštevy Talianska sme trávili čas na frekventovanej ulici Via Tortona, ktorá predstavuje srdce dizajnérskej štvrte. Podujatie sa konalo v industriálnej budove Padiglione Visconti. Už z diaľky nám bil do očí koberec a vstup žltej farby, ktorá je pre Ikeu typická. Vnútri sme mohli nerušene obdivovať exhibíciu, vďaka ktorej sme sa ocitli v minulosti, prítomnosti, no aj v budúcnosti.

„Už 80 rokov počúvame ľudí a ich potreby z hľadiska bývania. Nikto nemôže s istotou povedať, čo nám prinesie budúcnosť, ale jednou vecou sme si istí, ak chceme vybudovať budúcnosť, musíme to urobiť spoločne. Čo sa týka dizajnu, myslím, že naša vízia na lepší každodenný život sa týka celej Ikea filozofie. Začína sa to však u ľudí, tým, že sme k nim a ich potrebám naozaj blízko. Ich sny sa snažíme napĺňať produktami a riešeniami, ktoré robíme,“ priblížil nám filozofiu značky Marcus Engman, kreatívny riaditeľ spoločnosti Ingka Group, Ikea Retail.

Ikea oslávila svoje 80. výročie v dizajnérskej štvrti na ulici Via Tortona. Zdroj: Refresher/Adriana Královičová

Múzeum nábytku

Pri vstupe do obrovskej haly sme mali možnosť „vydať sa“ po historickej či súčasnej ceste značky Ikea. Na jednej strane nás čakala prehliadka najikonickejších vintage kúskov, ktorá retrospektívne oslavovala dizajn nábytku švédskej značky. K dispozícii bol aj úplne prvý Ikea nábytok z roku 1950. Všetky tieto kúsky prispeli k úspechu značky a definovali trendy a spôsoby života ľudí v domácnostiach.

Modely pochádzajú z múzea Älmhult vo Švédsku. Obdivovali sme stoličky, stoly, rohožky, hodiny, lampy, komody vo vintage štýle. Prostredníctvom tejto prehliadky sme sa tak mohli ponoriť do minulosti, aby sme pochopili, ako sa Ikea v rámci svojho pôsobenia od začiatku snažila zlepšovať život ľudí doma.



Ako sme prechádzali popri stene, dostali sme sa na druhú stranu, kde nás čakala nová kolekcia, ktorá sršala farbami. Dizajnéri sa snažili obnoviť dizajn vintage kúskov, vrátiť im nový život, pričom najväčšou zmenou prešiel materiál.

„V novej kolekcii sme sa zamerali hlavne na prácu s ekologickejšími materiálmi, pretože cítime určitú zodpovednosť. Chceli sme vzdať hold výrobkom, ktoré sa zapísali do histórie Ikey. V Ikei je minulosť, prítomnosť aj budúcnosť prepojená. Pri novej kolekcii sme znovu pracovali s dizajnom kúskov z nášho archívu, ktoré ste mohli vidieť na výstave. Chceli sme ich však odprezentovať v modernejšej verzii, aby vyhovovali vkusu a očakávaniam novej generácie. Týmto spôsobom môžete mať doma tento ikonický dizajn s ekologickejšou výrobou,“ povedal pre Refresher produktový dizajnér Johan Ejdemo.

1 / 9 zobraziť galériu Na fotke vidíš stoličku DOMSTEN, ktorá sa objavila prvýkrát v katalógu Ikey už v roku 1973 pod názvom JERRY. Vrch je z hladkej borovice, má kovové nohy v moderných farbách. Zdroj: Ikea

V novej kolekcii NYTILLVERKAD si môžeš domov zaobstarať dizajn Ikea modelov v modernom prevedení. „Pri Ikei sú asi všetci zvyknutí na neutrálnejšie farby, ale aj po covide sme cítili, že treba urobiť niečo zábavnejšie. Myslím si, že dnes aj mladí ľudia chcú skôr niečo, čo im bude doma robiť radosť, aj z farieb a hravého nábytku,“ povedala nám Karin Gustavson, kreatívna riaditeľka kolekcie NYTILLVERKAD.

Kolekcia bude dostupná od 1. júla 2023.