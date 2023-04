Marek vystriedal za rok v Kanade 11 prác: Občas som riskoval život, no mesačne som vedel ušetriť 2 500 dolárov (Rozhovor)

Marek prežil rok v kanadskom Toronte, kde za tento čas vystriedal 11 rôznych zamestnaní.

„Vo výťahu som jedného dňa stretol černocha nahodeného v obleku, všetko Prada alebo Louis Vuitton, okuliarky a kufrík. Spýtal sa ma, či umývam okná, a chcel vedieť, koľko zarábam. Keď som povedal, že okolo 300 až 350 dolárov za deň, neveriacky reagoval, či to myslím vážne,“ opisuje život v Kanade mladý Slovák Marek, ktorý za 11 mesiacov strávených v Toronte vystriedal neuveriteľných 11 rôznych prác od umývania okien na mrakodrapoch až po tvrdú makačku na stavbách.

Marek, ktorý pochádza z Trenčína, nám v rozhovore porozprával, ako si zohnal prvý job, koľko treba mať našetrené, ak sa človek chce vybrať do Kanady, aké parádne provízie zarábal vo svojej poslednej práci, ako ho pohltil kanadský big city life a kedy sa v práci nechtiac ocitol na natáčaní pornografickej scény.

Zdroj: archív respondenta

Ako vznikol nápad zanechať svoj život na Slovensku a vybrať sa do Kanady?

Kanada pôvodne ani nemala byť krajinou, kam pôjdem. Najskôr som chcel ísť na program Work & Travel do Ameriky, kde sme mali všetko vybavené aj kúpené letenky. Ale prišiel covid, zatvorili sa hranice, tak to nevyšlo.

O rok neskôr Amerika zakázala vstup ľuďom z Európskej únie, tak som si povedal, že skúsim Austráliu. Ani tam sa nedalo dostať, no a Kanada bola jediná krajina, ktorá stále vydávala víza a mal som o ňu záujem.

Vedel si od začiatku, že keď odídeš do Kanady, na úvod budeš musieť makať manuálne?

Jasné, s tým som počítal. Na Slovensku som predtým robil obchoďáka, ale len čo som dostal víza, tak som viac ako mesiac makal na stavbe v Trenčíne, aby som sa na to pripravil. Vedel som, že angličtinu nemám na takej úrovni, aby som si prácu mohol vyberať.

V Kanade si strávil rok, ale teraz sa tam chystáš vrátiť. Čo si človek musí vybaviť, aby mohol odísť pracovať do Kanady?

Prvý rok som bol v Kanade na working holiday víza. Teraz, keď sa budem vracať, tak dostanem víza young professional, pri ktorých sa za teba zamestnávateľ musí zaručiť, že na tvoju pozíciu nevie nájsť Kanaďana, a tak ti zasponzoruje víza.

Nemôže to byť hocijaká práca, ale „skilled job“ vyžadujúci špecifickú úroveň zručností. Šéfka ma preto povýšila na manažéra, aby mi tie víza mohla vybaviť. Je to však zmluva s diablom, lebo si celý rok viazaný na konkrétneho zamestnávateľa.

O polhodinu mi odpísal Vlado, že hľadá pomocníka na stavbe, a do 30 minút som mal job.

Skončil si v Toronte. Bolo práve Toronto mesto, ktoré ťa najviac lákalo?

Toronto ma lákalo ako jediné, lebo som si chcel vyskúšať big city life. Vo Vancouveri vraj dosť prší a je dosť ďaleko. Na druhej strane, Toronto je hodinu letecky od New Yorku a hodinu autom od Niagarských vodopádov. Známy mi odporučil, že Toronto nebudem ľutovať, tak som dal na jeho slová.

Keď si pricestoval do Kanady, najskôr si robil na stavbe. Ako si si našiel prvý job?

Aby som vtedy mohol vycestovať, potreboval som pracovnú ponuku. Teraz je to už inak, ale cez pandémiu si musel mať zaručenú prácu.

Mal som ísť robiť sťahováka a povedali mi, že ich sezóna trvá od marca do novembra, lebo mimo týchto mesiacov sa ľudia veľmi nesťahujú, keďže je zima. Súhlasil som s tým, no 1. novembra som im zaklopal, že čaute, tak som tu, lebo som to doma nevedel vydržať. Iba sa na mňa neveriacky pozerali, pretože pre mňa nemali žiadnu robotu.

Nebolo to ideálne, ale dostal som skvelú radu, nech napíšem do skupiny Slováci a Česi v Toronte. O polhodinu mi odpísal Vlado, že hľadá pomocníka na stavbe, a do 30 minút som mal job. Síce to bolo za 16 dolárov na hodinu, čo je v Kanade totálna minimálka, ale vedel som, že to budem robiť maximálne mesiac a medzitým si nájdem niečo lepšie.

Je ťažké nájsť si v Toronte normálne bývanie?Vybaviť ubytovanie je jedna z najťažších vecí. Na prvý týždeň odporúčam Airbnb, Homestay alebo TrustedHousesitters, kde strážiš domy alebo byty s domácimi miláčikmi, ktorých majitelia niekam potrebujú odcestovať.

Inak je to dosť zložité, lebo všetci pri prenájmoch vyžadujú kreditné skóre, aby sa uistili, že si vhodný nájomník. Keďže som predtým neplatil kreditkou, tak som nemal žiadne záznamy a musel som si nájsť ubytko neoficiálnou cestou cez Facebook.

Predpokladám, že ceny ubytovania sú v Toronte poriadne vysoké.

Toronto je extrémne drahé. Za malé štúdio niekde neďaleko centra zaplatíš okolo 2 200 dolárov mesačne. A to sa ti musí pošťastiť.

Zdroj: archív respondenta

V akej časti mesta sa ti podarilo nájsť prvé ubytko a koľko stálo?

Moje prvé ubytko bolo cez Homestay, to som býval u Kanaďanky. Za tri týždne ma to stálo okolo 1 100 dolárov. Potom som sa presťahoval do štvrte Midtown, kde bývala Slovenka, ktorá šla na dva mesiace domov a potrebovala prenajať svoj byt. Tak to akurát super vyšlo a mal som pokoj na ďalšie dva mesiace.

Až potom sa začal ten kolobeh. Musel som skĺbiť prácu a ubytko, aby som zbytočne dlho nedochádzal. V downtowne som si cez Facebook Marketplace našiel izbu, ktorú som si prenajímal.

Koľko by si mal bežný Slovák našetriť, ak chce odísť pracovať do Kanady? Môže sa tam človek vybrať aj s prázdnymi vreckami?

Na prvotné výdavky ti treba tak 4 000 dolárov. Iba letenky a poistenie stoja dokopy okolo 1 500 dolárov. Ubytko sa zvyčajne platí dopredu, teda minimálne depozit určite. Následne ti treba peniaze na stravu. Určite by som nikam nechodil, keby som nemal našetrených minimálne 3 500 až 4 000 dolárov.