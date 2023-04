Slovenské influencerky nahnevala reportáž TV JOJ, podľa ktorej majú pomerne ľahkú prácu. Expl0ited ich reakcie vysmial

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Expl0ited ženám cez Instagram odkázal, že áno, naozaj majú nepomerne dobre odmenenú ľahkú prácu. Čo si myslíš ty?

Televízia JOJ pripravila v televíznych novinách videoreportáž, v ktorej vysvetľujú divákom, profesiu influencer. V reportáži zaznieva, čím sa influenceri a influencerky živia, ale aj koľko si zhruba môžu zarobiť. V úvode zaznie, že influencerstvo sa stalo vysnenou prácou pre mnohých mladých ľudí, ktorých láka „vysoký zárobok za celkom ľahkú a príjemnú prácu“.

Influencerky Lucia Almaksus (@llnzz) a Alžbeta Saloňová (@beth.sal) deň po publikovaní reportáže na Instagrame v príbehoch argumentujú, že nejde o ľahkú prácu. Saloňová v reportáži aj účinkuje a vysvetľuje proces, ktorým si influecerstvom zarába. Zahŕňa to komunikáciu s klientom a zapracovanie spätnej väzby, kreatívu, výrobu a aj analýzu a štatistiky po zverejnení zaplatených príspevkov.

Obe ženy na storkách naznačujú, že reportáž podkopáva influencerskú prácu. „Milujem svoju ľahkú a príjemnú prácu. Podobne easy, ako majú moderátori či redaktori spravodajstva,“ napísala Saloňová. Ďalej sa v príbehu pýta, na čo sa snažiť vôbec vysvetľovať svoju prácu.

Almaksus reportáž rozobrala hlbšie. V príbehu hovorí o tom, ako nemá voľný čas ani počas sviatkov a už niekoľko rokov nemohla odmietnuť pracovať ani počas Vianoc, Veľkej noci či období, keď bola chorá. Vraví, že keby jej práca bola naozaj ľahká, robili by to všetci. „Ja beriem vážne každú prácu, veľa z nich mám odskúšaných a vážim si pracujúcich ľudí, o ktorých teda nehovorím, že by niekto mal ľahkú prácu, pokiaľ v nej trávi polovicu svojho dňa.“

Podľa storiek ju mrzí, že ľudia sa stále na influencing pozerajú zhora. V reportáži tiež zaznie lákavá finančná odmena až 10-tisíc eur za príspevok na profile s viac ako stotisíc followermi. Obe ženy túto sumu vysmiali.

Zárobky influencerov ovplyvňuje viac faktorov než len počet followerov, no napríklad Zuzana Strausz Plačková nedávno zverejnila svoj aktuálny cenník. V rámci spoluprác si za instagramový príbeh pýta 2000 € a za post práve spomínaných 10-tisíc.

Na tieto storky zareagovala ďalšia známa tvár slovenského Instagramu. Peter Altof alias Expl0ited v príbehoch zdôrazňuje, že influencing naozaj je pomerne ľahká práca. Vraví, že influenceri majú tú slobodu určiť si, kedy budú mať voľno. Uznáva, že práve napríklad obdobie sviatkov môže priať zárobkom, ale dodáva, že je na voľbe každého človeka, či sviatky strávi pracovne.

„Máme ľahkú prácu. Máme neprimerane dobre platenú prácu. Máme extrémne slobodnú prácu. A sme extrémne privilegovaní, že niečo také môžeme robiť. Nehrajme sa tu na chúďatká, lebo na konci dňa sa furt len všetci fotíme na Instagram za veľa peňazí.“ Píše tiež, že síce nie všetci zarábajú spomínaných 10-tisíc eur za príspevok, ale Saloňová a Almaksus podľa Altofových odhadov zarobia dve až tri tisícky. Dokonca dodal, že ak sa neprestanú ľutovať, zazdieľa ich príjmy podľa Finstatu.

