Veľká lúpež v Apple: Zlodeji sa vlámali cez vedľajšiu kaviareň, kde do steny vyrezali dieru. Ukradli tovar za pol milióna

Do predajne Apple v americkom Seattli sa v nedeľu v noci vlámala skupina zlodejov a ukradla si tovar v hodnote pol milióna dolárov. Podľa VICE sa lupiči najskôr po záverečnej vbúrali do vedľajšej kaviarne a do steny v kúpeľni vyrezali malý otvor, cez ktorý preliezli do tech predajne. Keďže do predajne nevstúpili cez dvere, vyhli sa alarmu.

Lupičom sa tiež podarilo neprerezať žiadne potrubie a našli miesto, ktoré toaletu kaviarne spája so zadnou miestnosťou predajne. Fotografiu diery vedľa záchoda zverejnil šéf kaviarne Mike Atkinson na Twitteri.

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day...



1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄



