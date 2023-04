Toto sú mestá s najlepšou verejnou dopravou na svete: Na prvých dvoch priečkach sú európske mestá

Verejnú dopravu v jednotlivých mestách sveta ohodnotili ľudia, ktorí ju využívajú každý deň.

Ak nechceš trčať v nekonečných zápchach a lámať si hlavu kam odparkovať auto tak, aby si kvôli parkovnému nemusel predať obličku, neexistuje lepší spôsob presúvania sa po mestách než je verejná doprava. Okrem iného je cesta v MHD ešte aj omnoho ekologickejšia a teda prospešnejšia pre našu planétu, než ako by si sa mal voziť sám v aute.

Voziť sa akoukoľvek verejnou dopravou je teda už výhra, o to väčšia ak funguje tak, ako má. Portál Timeout zoradil 19 najlepších miest s verejnou dopravou na svete. Na to, aby to dokázal musel urobiť prieskum u viac než 20 000 obyvateľov žijúcich v 50-tich rôznych mestách po celom svete. Pýtali sa ich pritom len jednu jednoduchú otázku: „Dá sa po meste jednoducho pohybovať verejnou dopravou?“

Na prvých priečkach obrovského prieskumu sa umiestnili mestá ako Berlín, Praha, či Tokio. Na chvoste celého výberu skončil Bombaj – ale aj to je už úspech, keďže sa nemusel umiestniť vôbec, ako napríklad Budapešť, či Viedeň.

1. Berlín

2. Praha

3. Tokio

4. Kodaň

5. Štokholm

6. Singapur

7. Hongkong

8. Tchaj-pej

9. Šanghaj

10. Amsterdam

11. Londýn

12. Madrid

13. Edinburg

14. Paríž

15. New York

16. Montreal

17. Chicago

18. Peking

19. Bombaj