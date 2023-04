Ľudia jedia stále viac polotovarov. Nový rekord dosiahla v Nemecku aj spotreba iného druhu potravín

OK

Rýchla doba si žiada rýchle riešenia, neznamená to však vždy, že sú aj zdravé.

Spotreba mrazených potravín dosiahla v Nemecku novú rekordnú úroveň. V roku 2022 sa ich na osobu skonzumovalo 47,7 kilogramu, kým v roku 2021 to bolo 46,1 kilogramu.



Celkovo sa vlani v Nemecku predalo približne 3,9 milióna mrazených potravín, o 3,6 % viac ako v roku 2021. V porovnaní s predchádzajúcim rekordom z roku 2019 je to nárast o 2 %, informovalo odvetvové združenie nemeckých výrobcov a distribútorov mrazených potravín DTI.



Tržby sa zvýšili o 16,4 % na 18,54 miliardy eur, čo podľa združenia odráža najmä rast cien po vypuknutí vojny na Ukrajine. Rastúci dopyt po mrazených produktoch, ktoré šetria čas, je veľmi zreteľný, konštatovalo združenie.

Polotovary by mali byť posledná voľba

Odborníčka na výživu a kvalitu potravín Nikoleta Šimonová v minulosti pre Refresher povedala, že by sme sa mali polotovarom vyhýbať.

„Pravidelnej konzumácie polotovarov z rôznych potravinových reťazcov, by sme sa mali vyvarovať. Takéto produkty by nemali tvoriť základ našej stravy aj preto, že vzhľadom na ich dlhú trvanlivosť obsahujú mnohé konzervanty, zvýrazňovače chuti a veľké množstvo soli, čo pri pravidelnej konzumácii, fyzickej inaktivite a celkovo nevyváženej strave môže mať zdravotné riziká,“ poznamenala Šimonová.

Podľa jej slov by spracované produkty by mali tvoriť iba doplnok k našej strave a základ by mala tvoriť pestrá a vyvážená strava bohatá na zdroje potravín zo všetkých potravinových skupín, ktorú si ideálne sami pripravíme, alebo objednáme z reštaurácie.

