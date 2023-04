Harley Quinn nabudila footfetišistov: fanúšikovia sa kochajú nohami herečky Margot Robbie z nového traileru na Barbie

Trialer na nový film Barbie ľudí zaujal, otázne je či takým spôsobom ako to réžia plánovala.

Na film Barbie sa tešilo obrovské množstvo divákov ešte pred zverejnením traileru. Práve vďaka nemu sa naň však tešia aj fanúšikovia z iného súdka – uctievači nôh. V krátkej ukážke filmu sa totiž objavil záber na nohy veľmi atraktívnej herečky Margot Robbie (Barbie).

Ako píše portál Ladbible, ikonický záber na Barbiene končatiny v ružových lodičkách vyvolali na sociálnych sieťach doslova ošiaľ. Mnoho ľudí totiž písalo, že by si kúpili lístky už len preto, aby sa nimi mohli pokochať.



Medzi ľuďmi, ktorých nadchli chodidlá Robbie sa našla aj známa americká modelka Chrissy Teigen. Len niekoľko hodín od zverejnenia traileru totiž napísala na svoj Twitter, že potrebuje vidieť „dokument“ o prstoch herečky. „Potrebujem vedieť všetko o tomto zábere. Koľko trvalo ho natočiť a či sa niečoho herečka držala..,“ napísala modelka na sociálnu sieť s tým, že ju tiež zaujíma, kto herečke robí pedikúru.

Nohy herečky zaujali. Zdroj: Twitter/ @chrissyteigen/Warner Bros

Hoci sú mnohí ľudia s odhalených nôh herečky, ktorá stvárnila aj Harley Quinn úplne paf, nie je to prvýkrát čo ukázala svoje prsty na nohách. Ako ďalej totiž portál píše, Robbie svoje chodidlá už odhalila aj v iných filmoch najmä v snímke s Leonardom Dicapriom ‚Once Upon A Time In Hollywood‘. Tento film bol dokonca aj kritizovaný za veľké množstvo záberov na nohy herečiek, ktoré údajne hraničili s foot-fetišom.

Napriek tomu, že dodnes dej filmu nepoznáme, vyzerá to tak, že trailer splnil svoj účel a zaujal. Diváci sa dočkajú premiéry už 20. júla tohto roku.