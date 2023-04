Otec nútil svojho 10-ročného syna k sexu s jeho partnerkou, a natáčal si ich na video. Teraz ho čaká 25 rokov za mrežami

35-ročný muž z Detroitu minulý týždeň spoznal svoj trest za sexuálne týranie, ktorého sa dopustil na svojom vlastnom – iba 10-ročnom synovi. Ako píše portál Detriot Free Pass, natočiť si chlapca a podnecovať ho k sexu s dospelou ženou mu vôbec neprišlo byť nesprávne.

Práve naopak, celý incident zaznamenal na video, lebo bol na syna údajne hrdý. Napriek tomu, že syn v sexuálnom akte s dospelou ženou už nechcel pokračovať, otec ho naďalej ku styku nútil popritom ako ho natáčal.

Podľa slov právnika odsúdeného otca, aj on v detstve zažil podobnú traumu, keď ho ako 9-ročného opakovane znásilnil príbuzný. V jeho obhajobe chcel poukázať na to, že sa so sexuálnym týraním v detstve sám nevyrovnal a preto nedokázal vyhodnotiť, čo je zlé na tom, ak má dieťa sex s dospelou osobou. Podľa právnika odsúdený pochádzal z rodiny, v ktorej to považovali za „normálne“.

Nešlo o prvý incident

Ako ďalej píše portál, muž sa zločinu dopustil počas podmienečného stíhania za veľmi podobné nevhodné správanie z minulosti. Na listinu sexuálnych deliktov sa prvýkrát zapísal už v roku 2014. Podmienečne ho prepustili v januári roku 2020.

Sex svojho syna s dospelou ženou si muž natočil len jedenásť mesiacov po prepustení do podmienečného trestu. Na videu, ktoré si nahral na telefón ho inštruoval ako má uspokojovať jeho partnerku a dokonca ho nútil k opakovanému pohlavnému styku. Video dokonca zverejnil.

Pred súdom muž nakoniec dostal minimálny trest za zločin, ktorého sa dopustil a to 25 rokov väzenia. Obžaloba s týmto benevolentným prístupom sudkyne nesúhlasila a žiadala dlhší trest:

„Keďže nejde o mužov prvý trestný čin, vzhľadom na závažnosť a znepokojujúcu povahu tohto prípadu nie je minimálny trest, ktorý môže súd zo zákona uplatniť, primeraný na ochranu verejnosti, ani neodráža závažnosť daného trestného činu,“ argumentovali prokurátori. Súd napriek tomu však trest považuje za dostatočný.

