Disney oznámilo Star Wars film s Rey Skywalker a 2 ďalšie filmy. Pozri si aj prvý trailer pre seriál Ahsoka

Disney konečne oznámilo nové filmy zo sveta Star Wars. O čom budú a kto ich zrežíruje?

Posledný Star Wars film vyšiel v roku 2019 a šlo o nepodarok menom Star Wars: Rise of the Skywalker. Štúdiá Lucasfilm a Disney odvtedy čelia kritike za to, že nevyužívajú značku Star Wars tak, ako by sa patrilo. Dnes sa tento imidž pokúsili zmeniť, keď ohlásili rovno 3 nové celovečerné projekty zo sveta Star Wars.

V prvom rade sa vráti herečka Daisy Ridley, a to ako Rey Skywalker. Dostane vlastný film, ktorý sa bude odohrávať 15 rokov po udalostiach snímky Rise of the Skywalker a mal by sa zamerať na to, ako Rey vybudovala nový rád rytierov Jedi a stala sa hlavou celej organizácie. Snímku zrežíruje Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel).

Sharmeen sa stane prvou ženou, ktorá zrežíruje Star Wars film (trvalo to „len“ necelých 50 rokov). Scenár napíše Steven Knight, ktorý nedávno nahradil na pozícii scenáristu pre nemenovaný Star Wars Damonda Lindelofa (Leftovers, Watchmen). Je možné, že Lindelof pracoval práve na tomto projekte.

Daisy Ridley will return as Rey in Sharmeen Obaid-Chinoy's 'STAR WARS' film.



Rey will rebuild the Jedi Order.

Ďalší film zrežíruje Dave Filoni, ktorý v posledných rokov plní rolu podobnú Kevinovi Feigemu z Marvelu. Vymýšľa nové seriály a píše pre ne aj scenáre a teraz mu štúdiá Lucasfilm a Disney umožnia nakrútiť vlastný celovečerný film.

Ten by mal spojiť príbehové línie z „jeho“ seriálov, ako napríklad Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett a ďalšie, na ktorých pracuje. Dej zasadí medzi udalosti filmov Return of the Jedi a The Force Awakens a zobrazí boj zvyšku imperiálnych jednotiek s Novou republikou.

Tretí film zrežíruje James Mangold (Ford vs. Ferrari, Logan, Indiana Jones 5) a zameria sa na minulosť, konkrétne 25 000 rokov pred udalosti Skywalker ságy. V príbehu by mal predstaviť úplne prvého rytiera Jedi, ktorý používa Silu (The Force).

Aktuálne teda v Lucasfilme pracujú na minimálne štyroch Star Wars filmoch. Okrem troch projektoch spomínaných vyššie na svojom Star Wars filme pracuje aj Taika Waititi (posledné dve časti Thora). Ďalší film od šéfa Marvelu Kevina Feigiho údajne zrušili.

Lucasfilm a Disney oznámili tieto novinky na fanúšikovskej akcii Star Wars Celebration v Londýne. Okrem toho ukázali obecenstvu aj prvé ukážky z chystaných seriálov Acolyte a Skeleton Crew (na internet sa v dobrej kvalite nedostanú). Zároveň potvrdili, že 2. a zároveň posledná séria seriálu Andor vyjde približne v auguste 2024.

The second season of Andor will arrive in August 2024, with the news being announced at #StarWarsCelebration 2023.



For more: https://t.co/Y9uhRxTGj5pic.twitter.com/HC2LmVUB7M — IGN (@IGN) April 7, 2023

Na záver vydali aj prvý trailer pre seriál Ahsoka, v ktorom bude mať hlavnú rolu bývalá rytierka Jedi Ahsoka (Rosario Dawson zo seriálu Daredevil). Vzhľadom na trailer a postavy, ktoré sa v ňom nachádzajú, môžu fanúšikovia Star Wars tento seriál vnímať ako pokračovanie animovaného seriálu Rebels.

Okrem Ahsoky v ňom budú aj postavy ako Sabine Wren, Ezra Miller, Hera Syndulla či Thrawn. Dej bude zasadený po udalostiach 2. série The Mandalorian a Ahsoka bude so Sabine pátrať po Thrawnovi a Ezrovi. V seriáli sa objaví aj Hayden Christensen ako Darth Vader (zrejme vo forme flashbackov alebo ako Force Ghost). Prvá časť vyjde na Disney+ v auguste 2023.