Únik citlivých informácií: Na internete sa šíria tajné dokumenty o podpore USA a NATO pred ukrajinskou protiofenzívou

Na sociálnych sieťach sa objavili tajné dokumenty, ktoré popisujú detaily plánovanej podpory USA a NATO pre jarnú ukrajinskú protiofenzívu. Ako prvý o nich informoval denník The New York Times, ktorý predpokladá, že incident môže poškodiť prax zdieľania vojenských informácií medzi Ukrajinou a USA. Americké ministerstvo obrany už únik 5 týždňov starých dokumentov na platformy Twitter a Telegram preveruje.

Tajné dokumenty mali obsahovať grafy a podrobnosti o dodávkach zbraní na Ukrajinu a ďalšie citlivé informácie. Jeden z dokumentov zhrnul plány výcviku 12 ukrajinských bojových brigád a spresnil, že deväť z nich cvičili USA a NATO. Odhalil tiež, že ukrajinská armáda potrebuje 250 tankov a 350 bojových vozidiel pechoty.

Breaking News: Classified documents detailing secret U.S. and NATO plans for aiding Ukraine in an offensive were leaked on social media, U.S. officials said. https://t.co/Y5XHxaywrj