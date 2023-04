Žaloba na Kanyeho Westa: Na jeho akadémii podávali iba sushi, študenti museli nosiť len čiernu a neučili sa na poschodí

Raper Ye, ktorého svet spoznal pod menom Kanye West, čelí žalobe bývalých učiteliek z jeho súkromnej kresťanskej školy Donda Academy. V žalobe podľa NBC News spomínajú hneď niekoľko prinajmenšom neštandardných pravidiel školy.

Akadémia vraj podávala študentom a personálu na obed výhradne sushi. Učitelia spomínajú aj fakt, že im nebolo umožnené vyučovať na druhom poschodí, keďže Ye sa údajne bál schodov. Medzi iné bizarné pravidlá Donda Academy patrilo aj zamykanie vchodu či zákaz používania príboru, pričom stravníci museli počas obeda sedieť na podlahe.

Kanye West has been sued by two Black women who were teachers at his private school, Donda Academy.



The women say they were fired for calling out health and safety violations and unlawful education practices, in addition to their race as they were the only Black teachers. pic.twitter.com/iVm4L383nD