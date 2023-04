Tajomstvo odhalené: Poznáme príčinu smrti rapera Coolia, zabil ho kokteil z týchto drog.

Americký raper Coolio zomrel na predávkovanie drogou fentanyl v kombinácii s heroínom a metamfetamínom. Podľa CBS News to oznámil jeho manažér Jarez Posey, ktorého spolu s raperovou rodinou o príčine smrti informoval úrad koronera okresu Los Angeles. 59-ročného Coolia našli bez známok života v kúpeľni domu jedného z jeho priateľov 28. septembra 2022.

