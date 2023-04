Komentár: Tvrdili, že Bridget Jones je tučná. Filmové klasiky dostali Mileniálky akurát tak k poruchám príjmu potravy

Kinematografia nás kŕmila nešetrným body shamingom aj vo viacerých hitoch našej mladosti. Na frak pritom dostávali postavy, ktoré by sme dnes označili ako konfekčné.

Je rok 2023 a myšlienka, že je každé telo krásne, sa konečne stáva rozšírená a obľúbená. „Mileniálky“ však už dávno majú črevný mikrobióm bohatý ako život na Sahare. Prediétovali sme sa k poruchám príjmu potravy, nekončiacim jojo efektom a výčitkám pri každom kúsku koláča. Najmä ak je po šiestej hodine večer.

Niet sa nám čo čudovať. Vyrastali sme totiž na naratíve, že nadváha je, keď sa nevojdeš do džínsov z detskej kolekcie. Dodnes si pamätám, ako sme svorne vlnili bokmi podľa kaziet, na ktorých nás ku cvičeniu motivovala Cindy Crawfordová v lycre.

Aký cirkus bolo okolo Renée Zellwegerovej, ktorá pribrala niečo viac ako desať kíl, keď sa pripravovala na stvárnenie role večnej smoliarky v láske. Bridget Jonesová pritom podľa prvých dvoch knižných predlôh nevážila viac ako 60 kilogramov. Len pre veľmi hrubé porovnanie, je to o 10 kíl menej ako mala v roku 2021 priemerná dospelá Britka.

Blondínka so suchým humorom sa v ikonických filmoch a knihách celý čas snaží schudnúť a má komplexy zo svojho zadku. To, že nemá dokonalú postavu, sa jej snažia naznačiť aj vedľajšie postavy. Sama herečka sa priznala, že jej veľmi prekážalo, ako veľmi verejnosť riešila, koľko pribrala. Bridget Jonesová má podľa nej úplne normálnu váhu.

Natalie vo filme Láska nebeská. Zdroj: Reprofoto / Youtube / Bingesociety

Lenže kinematografia nás kŕmila nešetrným body shamingom aj v ďalších hitoch našej mladosti. Dva roky po premiére Bridget Jonesová svet uzrela dojímavá vianočná klasika Láska nebeská. Zdá sa, že film nestarne a každý rok nás s kaprom v žalúdku pohladí na duši.

No dnes už celkom nechápeme, prečo Natalie, ktorá sa zamiluje do premiéra Veľkej Británie a.k.a Hugha Granta v najlepších rokoch, označujú za bacuľku. Jedna z premiérových spolupracovníčok na Downing Street vo filme zdôrazňuje jej veľký zadok. Dnes by si z neho Kim Kardashian mohla spraviť výplň do líc. Nič navyše nevidíme.

O tri roky neskôr milovníčky módy a ochkali nad filmom Diabol nosí Pradu. Hlavná postava Andy v podaní Anne Hathawayovej sa dostane do prostredia slávneho módneho magazínu a má čo robiť, aby vydržala aspoň rok.

Okrem toho, že poriadne ani nevie, čo je haute couture a oblieka sa veľmi prakticky, jej v redakcii vytýkajú, že má konfekčnú veľkosť 6 (36-37). Aj keď má byť jasné, že ide o výsmech príliš prísnemu módnemu biznisu, naše tínedžerské duše zaplakali. A Anne Hathawayová si po skončení filmu doma zarámovala vypchávky zadku, ktoré musela nosiť počas natáčania.

Končila sa prvá dekáda nového milénia a my sme sa dočkali prvého filmového pokračovania Sexu v meste. Carrie stále uháňa Pána Božského a Samanthin vzťah so Smithom Jaredom začína chladnúť.

Jej priatelia v tom majú jasno. Zašlo to priďaleko a musia sa rozísť. Ako jednoznačný varovný signál im príde byť to že Samantha príde - a teraz sa podržte, na Charlottinu oslavu dieťaťa nie s monoklom, alebo na mol opitá, ale s kožou jemne prevísajúcou cez nohavice. Protagonisti sú absolútne zhrození.

Samantha zo Sexu v meste. Zdroj: Reprofoto / Youtube / MsMojo

„Panenka skákavá, čo ten pupok?“ vyskočí na ňu Charlottin kamarát Anthony ešte vo dverách. Samantha sa zahanbí a o päť minút sa sama nazve „mamutom“ a prizná sa, že je všetko, čo vidí. „Ako si si to mohla nevšimnúť?“ pýta sa afektovane Carrie. Je pritom jasné, že keby si dala o číslo väčšie džínsy, my by sme si nič nevšimli. Kim Catrall vyzerala a vyzerá famózne.

Zoznam filmových baculiek, ktoré nikdy neboli bacuľkami, sa tu ani zďaleka nekončí. V tínedžerských rokoch sme ich hltali (spolu s polovicou vajíčka a suchou hriankou na večeru, čo bola odporúčaná porcia večere podľa ženských magazínov).

Trvalo, kým aj Hollywood dal šancu ženám ako sú Chrissy Metzová v roli Kate v seriáli This is Us. Trvalo, kým sme aj my prišli na to, že takýchto zadkov chceme vidieť viac a chceme počuť, že aj takto vyzerá ženské telo. A viete, čo by bolo úplne najviac super? Keby sme vlastne váhu herečiek a filmových postáv prestali riešiť úplne. Pretože na konci dňa predsa všetky vieme, že sme viac než ten zadok. Nech je hocijaký.