Bež pre tých, ktorí nemôžu. Wings For Life World Run môžeš bežať na evente alebo virtuálne, aj keď nemáš natrénované

Wings for Life World Run je bežecké podujatie, ktoré však funguje trošku inak, než je bežné. V deň pretekov sa rozbehnú všetci prihlásení bežci v rovnaký moment. Je jedno v akom meste na svete alebo časovej zóne sa nachádzajú. Desiaty ročník charitatívneho behu Wings for Life World Run sa v našej časovej zóne uskutoční 7. mája o 13:00.

Prečo beží celý svet? Toto podujatie má len jeden cieľ – získať peniaze na výskum a opäť tak postaviť na nohy ľudí, ktorí si poranili miechu a zostali pripútaní na invalidný vozík. Do nadácie poputuje celá suma z tvojho štartovného. Minulý rok sa účastníkom podarilo vyzbierať 4,7 milióna eur. Nadácia Wings for Life funguje už 20 rokov, no odkedy sa pridalo bežecké podujatie, výskum začal napredovať. V predošlých ročníkoch sa dokopy podarilo vyzbierať 38 miliónov eur. Táto suma umožnila vedcom výrazný posun vo výskume.

Z vozíka opäť na nohy

Švajčiar David Mzee bol pripútaný na invalidný vozík. V roku 2019 sa stal prvým človekom, ktorý sa vďaka novému prístupu, ktorý vzišiel z výskumu, dostal z vozíka a postavil sa na štart Wings for Life World Run na vlastných nohách. Pomohlo mu k tomu zariadenie, ktoré elektrickými impulzmi stimuluje miechu a pomáha prebúdzať, či dokonca obnovovať niektoré poškodené nervové zakončenia. Liečba bola rovnako úspešná aj pri Talianovi Michelovi Roccatim.

Vedci po celom svete pracujú na mnohých projektoch, ktoré by mohli pomôcť v liečbe poranení miechy. Najsľubnejšie výskumy sa dostanú do fázy klinickej štúdie a začnú sa testovať v praxi. Momentálne sa na viacerých renomovaných výskumných pracoviskách testuje niekoľko rozličných metód, ktorých cieľom je opäť postaviť ľudí na nohy. Medzi nich patrí napríklad používanie elektród, predlžovanie nervových vlákien pomocou magnetov alebo sledovanie genetických kódov, ktoré môžu lekárom prezradiť, aké lieky môžu byť pre pacientov s poranením miechy prospešné.

Cieľová čiara neexistuje

Jednoducho povedané, bežíš, až kým ťa nechytí virtuálne auto Catcher Car. Auto ti dá pol hodinu náskok, potom vyrazí na cestu. Začne pomaly, ale každých 30 minút pridá, až ťa nakoniec dobehne. Na Slovensku všetko prebieha prostredníctvom aplikácie, preto môžeš pretekať po vlastnej trase. Ak máš však chuť na atmosféru pretekov, môžeš sa prihlásiť na organizovaný App Run. Zúčastniť sa môžeš v Bratislave, Senici, Piešťanoch, Žiline a vo Vysokých Tatrách.

Wings for Life World Run organizuje aj preteky so skutočným autom. Môžeš sa prihlásiť na jeden Flagship Runov, ktoré sa konajú vo Viedni, Ľubľane, Poznani, Mníchove, Zadare, Zugu alebo gruzínskom Kachet. Zvyšok sveta, rovnako ako aj na Slovensku, beží virtuálne.

Keďže ide o charitatívne preteky bez cieľovej čiary, zapojiť sa môže ktokoľvek. Prechádzka, beh, šprint. Každý krok sa počíta. Či už chceš lámať rekordy, prejsť sa s babkou, kočíkom alebo dokonca sprevádzať vozíčkara. Stačí, ak si v stanovený deň a čas spustíš appku Wings for Life a ideš dovtedy, kým ťa nedobehne virtuálne autíčko Catcher Car.

Wings for Life World Run je na Slovensku už obľúbeným bežeckým podujatím. Každoročne sa zapájajú športovci a známe tváre. Medzi ne patrí Maroš Molnár, kajakári Jakub Grigar a Jana Dukátová, motorkár Štefan Svitko alebo wakeskaterka Zuzana Vráblová. Minulý rok sa zúčastnil aj Bekim, ktorý tento rok plánuje priviesť na bratislavský App Run do Sadu Janka kráľa celý zástup vozíčkarov. Pridá sa aj Yaksha spolu so svojím Love Them Running Clubom.

Nezabudni využívať appku

Aplikácia Wings for Life ťa bude sprevádzať nielen v deň pretekov, môžeš ju využívať aj počas prípravy. Ak máš pochybnosti, či tento beh zvládneš, v appke si ho môžeš vyskúšať na „neostro.“ Tí, ktorí sa zúčastnili podujatia v minulosti, môžu používať appku, ktorú už majú stiahnutú. V tomto prípade ju stačí len aktualizovať.

Po prihlásení do appky si vytvor profil (ak ho nemáš z predošlých ročníkov) a zaplať štartovné vo výške 15 eur. Taktiež je veľmi dôležité, aby si v nastaveniach mobilu povolil, aby appka „VŽDY mohla sledovať tvoju polohu“. V prípade, že povolíš GPS lokalizáciu iba počas používania aplikácie, môže sa stať, že počas behu budeš mať problémy so správnym zaznamenávaním vzdialenosti. Prístup na internet je nutný iba pri štarte, ďalej ťa už bude appka sprevádzať podľa GPS signálu. Appka ti tiež oznámi, keď ťa Catcher Car dobehne.

