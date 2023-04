Vzájomná masturbácia môže byť úžasne sexi: Rady, triky a konkrétne polohy

Ak je medzi vami rešpekt, viete komunikovať a máte v sebe trochu zvedavosti, vzájomná masturbácia vás o tej druhej osobe naučí veľmi veľa. Ako bonus si ju vychutnáte obaja.

Dá sa povedať, že ak chceš dlhodobo udržať krásny sexuálny život vo vzťahu, budeš jednoducho musieť „udržať krok“ so zmenami v tvojom tele, tvojom vnímaní rozkoše a tvojich spúšťačoch vzrušenia. Na to ti poslúži masturbácia.

Nie je to len sebecké sebauspokojovanie, má svoje opodstatnené miesto aj vo vzťahu. Ovplyvňuje to totiž aj párový milostný život. „Masturbovanie je sebaspoznávanie. Človek sa mení, je živý proces, takže to, čo mal rád včera či pred rokom, zajtra už nemusí,“ vysvetlila nám certifikovaná sexkoučka Simona Mačorová.

Masturbáciou môžeš objaviť nové pocity, nové erotogénne zóny na tele, nové pohyby a techniky. Na takéto objavovanie sa môžeš vrhnúť aj s partnerkou alebo partnerom.

Ak to už dlho chceš skúsiť, si na správnom mieste. Tu je všetko, čo na začiatku potrebuješ vedieť o vzájomnej masturbácii.

Pripravili sme návod, ako navrhnúť a aj zrealizovať takúto aktivitu tak, aby to všetkým zúčastneným prinieslo rozkoš a radosť. Tieto tipy sú vhodné pre páry, ktoré chcú svoj milostný život okoreniť, pre neskoré večery (a skoré rána), keď máš chuť na dotyk, ale nezvládneš akciu ako v porne, ale aj pre začiatočníkov, ktorí ešte nemajú veľa skúseností s dotykmi na cudzom tele.

Takže ak máš chuť na niečo chill a sexi, čítaj ďalej. A nezabudni si na tieto a aj iné sexuálne aktivity pýtať súhlas.

Ukáž mi, čo sa ti páči, urob mi, čo sa páči mne

Masturbácia má zlú povesť a je tabuizovaná. Sprevádzajú ju pocity hanby a nečistoty, je to niečo, o čom sa nehovorí, čo sa nepatrí, a pre ľudí vo vzťahu sa s masturbovaním spája aj mýtus, že buď nemajú dosť dobrý sex, alebo masturbáciou nahrádzajú „skutočnú intimitu“.

No tvoje prežívanie intimity je len tvoje, a k sexu (alebo sexuálnej aktivite) vo vzťahu patrí oveľa viac než samotná penetrácia. Sexkoučka dokonca hovorí, že masturbáciu vníma ako prejav lásky a úcty k svojmu telu. Ak sa spoznávame osamote, vieme radosť preniesť aj do vzťahu.