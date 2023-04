Počas magických rituálov sexoval so ženami aj mužmi. Aleister Crowley bol „najskazenejším človekom na svete“

Jeho životná filozofia inšpirovala aj okultistov zo Slovenska.

Ženy vnímal ako podradené mužom, a tým, s ktorými súložil počat aktov sexuálnej mágie, hovoril Scarlet Woman. V sicílskom Opátstve Thelema, kde žil so svojimi členmi sekty, údajne obetovali pri rituáloch aj zvieratá a pili ich krv. Historik ho spája s „kliatbou Tutanchamona“, počas ktorej za záhadných okolností umrelo množstvo ľudí. Zaslúžil si okultista Aleister Crowley prezývku „najskazenejší človek na svete“?

Aleister Crowley na fotografii z roku 1901. Zdroj: Ordo Templi Orientis

Vyvolal vraj 150 démonov aj Lucifera, štáb desili nočné mory

Za zdedený rodinný majetok po otcovi si koncom 19. storočia kúpil sídlo známe ako Boleskin House, ktoré sa nachádza neďaleko škótskeho jazera Loch Ness. Na mieste žil v čase, keď ľudia z okolia ešte o legende s Lochnesskou príšerou nepočuli.

Okultista Aleister Crowley sa v dome opakovane pokúšal o rituál egyptského mága vychádzajúci z grimoáru The Book of Abramelin. Ním chcel privolať anjela strážneho, píše historik Andrew Wiseman, autor knihy Lord Boleskine: Aleister Crowley and the House of the Beast 666.

Hovorí sa, že v dome počas seansy vyvolal aj 115 zlých duchov a dokonca diabla, ktorých však zabudol odvolať. Mnohí ľudia spájaní s Boleskin House údajne preto zomreli za rôznych záhadných okolností a v dome sa aj v 21. storočí dejú rôzne ťažko vysvetliteľné javy.

Filmár Garry Grant, ktorý na mieste pre BBC v roku 2000 nakrúcal dokument The Other Loch Ness Monster, zo strachu o bezpečnosť štábu privolal na miesto exorcistu. „I keď nie som poverčivý, myslel som si, že to stojí za pokus,“ povedal.