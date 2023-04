Elizabeth Olsen: Mohla byť Daenerys Targaryen v Game of Thrones, nemá sociálne siete, tajne sa vydala a rada fajčí marihuanu

Patrí medzi najpopulárnejšie hollywoodske hviezdy, napriek tomu je stále nesmierne skromná a drží sa radšej v úzadí. Nerada sa predvádza pred kamerami mimo nakrúcania, dokonca si odinštalovala všetky sociálne siete.

Je mladšou sestrou dvojičiek Mary-Kate a Ashley, ktoré si môžeš pamätať z televízneho seriálu Plný dom či z filmov Sestry v akcií, Sestry v Londýne alebo Vtedy v Ríme. Elizabeth Olsen (34) po nich prevzala hereckú štafetu, na slávu si však musela počkať. Postupne sa cez nezávislé snímky dostala až do mimoriadne úspešných marveloviek, ktoré ju vystrelili medzi hollywoodsku elitu.

Dnes ju preto poznáš najmä ako Wandu Maximoff alebo Scarlet Witch z Avengerov či zo skvelého seriálu WandaVision. Zažiarila tiež v oceňovaných drámach Martha Marcy May Marlene a Wind River. Okrem toho si ju mohol vidieť napríklad v pôsobivom remaku Oldboya alebo v horore Red Lights po boku Roberta De Nira a Sigourney Weaver.



Pôsobivý výkon predviedla aj v dramatickom seriáli Sorry for Your Loss. Už 27. apríla Elizabeth Olsen uvidíme na HBO MAX v novej kriminálnej sedemdielnej minisérii Love & Death nakrútenej podľa skutočných udalostí, kde stvárnila ženu podozrivú z vraždy manželky svojho milenca. Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili niekoľko zaujímavostí, ktoré si o tejto herečke pravdepodobne nevedel.





Elizabeth Olsen v kriminálnej minisérii Love & Death. Zdroj: HBO Max

Nechcela byť spájaná so sestrami

Elizabeth pracovala pred kamerami už od útleho detstva. V roku 1994 si napríklad zahrala so sestrami v dobrodružnom filme How the West Was Fun v réžii Stuarta Margolina. Účinkovala tiež v ich hudobných videách, ako napríklad Butt Out.



Pre magazín Glamour prezradila, že ako dieťa chcela byť skôr tanečníčkou, než herečkou. Venovala sa baletu. Sláva, ktorú zažívali Mary-Kate a Ashley ju desila a nechcela s ňou mať nič spoločné. S odstupom času si uvedomila, že vôbec nechcela byť detskou herečkou. Už keď mala 10 rokov si vraj uvedomila, že so sestrami nechce byť spájaná a nie je fanúšičkou nepotizmu.



Dokonca si povedala, že ak raz bude herečkou, bude sa predstavovať ako Elizabeth Chase. Počkať s herectvom sa Elizabeth oplatilo. Zatiaľ čo jej staršie sestry s herectvom skončili nadobro už v roku 2004, ona ho šla neskôr študovať na Tisch School of the Arts v New Yorku, vďaka čomu sa dostala k prvým dôležitým úlohám.





Jeden semester strávila v Moskve a naučila sa tam samé nadávky

Tak ako Jon Bernthal, aj Elizabeth Olsen študovala istý čas v Rusku. V Moske strávila jeden semester na Moscow Art Theatre School. Ako povedala v šou Conana O´Briena, keď tam v roku 2009 prišla, spoznala kopec super ľudí a ocenila to, že v krajine môžu piť alkohol už od 18 rokov, nie ako v Amerike až od 21 rokov.