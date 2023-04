Vyskúšal som tanec Draka: Bezhlavo som lietal po parkete ako tajfún, aby som objavil nepoznanú silu (Reportáž)

Intuitívny tanec podľa artoterapeutičky Marcely dokáže pomôcť mužom spoznať samých seba a dokonca ich údajne aj liečiť.

Nie som tanečník. Už len predstava, že mám svoje telo rozhýbať do tónov hudby vo mne vyvoláva úzkosť. Nemám pre to cit, tobôž nie nadanie a keby som povedal, že sa pred ľuďmi hanbím tancovať, veľmi by som to zľahčoval. Tanec mi už od puberty naháňa hrôzu.

Keď sa pozriem spätne do minulosti a prekutrem svoju pamäť skrz na skrz cez všetky spomienky na spoločenské udalosti, spočítam na prstoch jednej ruky, koľkokrát moje kroky viedli až na parket. Aj to bolo vždy len z donútenia a na krátku chvíľu. S rukou na srdci – ani vtedy nešlo o tanec. Len som sa pohupoval na mieste a tŕpol, kedy toto utrpenie skončí. Odviazal som sa možno raz v živote, aj to nie s triezvou hlavou.

O to väčšou výzvou bolo pre mňa navštíviť Marcelu Berith, ktorá tanec povýšila na inú úroveň – úroveň terapie. Arteterapeutička (pozn. red. terapia umením) ma zasvätila do tanca Draka, ktorý jej klientom pomáha objaviť v sebe všetky archetypy muža – bojovníka, mága, milenca aj kráľa a učí ich nájsť silu sebauzdravenia.

Keď som s ňou vykročil na parket, ani som nedúfal, že na konci nášho stretnutia budem rozhadzovať rukami a nohami ako o život. Len pri myšlienke na tanec ma totiž sužovalo sucho v ústach, chvenie tela a podlamovanie nôh. Moje spočiatku opatrné a plaché tackanie sa do rytmu však pod vedením Marcely nakoniec vygradovalo v ohňostroj pohybov.

Na krátke okamihy som sa so zatvorenými očami zmenil na vietor a lietal som po tanečnej sále prudko ako tajfún, inokedy som len nežne mával rukami ako jarný vánok. Predstavoval som si, že moje údy sú prúdy riek a moje telo slané more. Skláňal som sa a nadvihoval ako vlny. Na chvíľku som uveril, že som živel. Vedel som, že keby sa na mňa niekto teraz pozeral, vyzeral by som ako magor. Bolo mi to však jedno. Po neskutočne dlhej dobe som v sebe objavil hravé dieťa schopné uveriť, že môže byť tým, čím chce.

Tanec Draka môže na prvý pohľad pôsobiť ako „šaškáreň“, pre mužov ktorí ho praktizujú má však hlboký zmysel. Ide totiž o terapiu a cestu k sebapoznaniu. Na to, aby som lepšie pochopil ako intuitívne tance fungujú, rozhodol som sa ich vyskúšať sám na sebe. Navštíviť lektorku Marcelu som mohol iba vďaka našim predplatiteľom, preto ak sa ti naše články o zaujímavých ľuďoch a miestach páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+

Miesto ako z romantického filmu

Za Marcelou vycestujem do malej českej obce v horách – Veľké Karlovice, ktorá sa nachádza len kúsok od slovenských hraníc. Zasnežené kľukaté cestičky ma privedú až ku horskému hotelu lemovanému obrovskými ihličnanmi. Keď pred ním zaparkujem auto, nestačím sa čudovať. Som pravdepodobne jediný hosť.

Akonáhle podídem bližšie k budove, začínam tušiť, že už funkciu klasického hotela dlhšie nespĺňa. Na dverách stojí nápis Domoraj a ešte predtým, než stihnem zazvoniť, do nosa mi udrie príjemná vôňa kadidla. Vo vestibule ma privíta namiesto recepčnej krásny sibírsky husky. Za krátku chvíľu sa za dverami zjaví aj lektorka tanca.

Domoraj sa nachádza uprostred hôr. Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Len čo sa s Marcelou zoznámim, prevedie ma ľudoprázdnym, ale stále funkčným hotelom. Prezradí mi, že jeho priestory momentálne využíva prevažne na organizovanie viacdňových kurzov, pričom klienti tu rovno bývajú. V budove nájdeme viaceré izby, veľkú tanečnú sálu a byt, v ktorom Marcela žije aj so svojím manželom.

Keď dorazíme do veľkej jedálne, Marcela mi ponúkne čaj. Zatiaľ, čo mi ho ide pripraviť za barový pult, kde kedysi pracovala obsluha, ja sa ešte raz rozhliadnem okolo seba. Za oknami vidím obrovské ihličnany, pred ktorými lenivo poletujú snehové vločky. Scenéria vyžaruje obrovský pokoj rovnako ako teplý interiér hotela. Život lektorky v hotely uprostred krásnej prírody, ktorý má sama pre seba mi pripadá ako z filmu. Ako z Kubrickovej klasiky s tým rozdielom, že táto „Pekná Vyhliadka“ nemá žiadne tajomné zákutia.

„Cukor, alebo med?“ z myšlienok ma zrazu vytrhne Marcela. V tom momente si uvedomím, že som nemeral cestu cez celé Slovensko, aby som sa kochal prírodou, ale aby sme sa venovali tancu. Len čo sa ku mne usadí, mi začne vysvetľovať, čo vlastne znamená pojem intuitívny tanec, keďže je to pre mňa jedna veľká neznáma.

Tvrdí, že takýto tanec vychádza z prirodzenosti človeka. „Ľuďom bola do vienka daná schopnosť samoliečby pomocou rôznych nástrojov. Medzi ne patrí hudba – spev, maľba, pohyb a tanec. Keď voľakedy prišiel k šamanovi vyhorený človek, prvá vec, na ktorú sa ho spýtal bolo, že kedy naposledy maľoval, tancoval, či spieval,“ priblíži mi Marcela s tým, že práve spomínané činnosti sú akási prvá pomoc pre našu dušu, keď sa cítime byť smutní, či vyhorení.

Ešte pred tancom ma lektorka pozve na čaj. Zdroj: Refresher/Miroslav Špaček

Tvrdí však, že tanec takisto prináša benefity aj z fyziologického hľadiska, nakoľko vďaka pohybu ľudský mozog produkuje rôzne hormóny šťastia.

„V neposlednom rade ide o skupinovú terapiu, ktorá obsahuje aj zdieľanie – zdieľanie samého seba a svojich pocitov, nielen spoločenských klišé, pričom práve vďaka introspekcii si mnohí klienti uvedomia svoje zranenia a dokážu ich vyliečiť,“ doplní Marcela s tým, že je to veľmi podobné ako na terapeutických kruhoch.

Podľa jej slov majú pohybové a tanečné terapie veľmi dlhú históriu a väčšinou vychádzajú zo šamanských tradícií. Zaujímavosťou je, že sa nachádzajú aj vo folklóre väčšiny krajín a výnimkou nie je ani slovenský. „Ľudia si neuvedomujú, prečo tancujú v kruhu, alebo prečo tancujú osmičky, či lineárne pohyby. Je to preto, že kruh a osmička vyjadrujú symbol ženstva a lineárny pohyb je zase symbolom mužstva. Ide o nekonečný tanec dvoch polarít,“ zasvätí ma lektorka.

Ľudia sa podľa Marcely v tejto realite nachádzajú na troch úrovniach: na úrovni zeme, človeka a neba. „Sme medzi zemou a nebom, medzi mužom a ženou. Matka Zem, otec Vesmír. Pôsobí na nás príťažlivá, ale aj odstredivá sila, pričom sa jej pôsobenie prejavuje cez naše konanie a vyjadrovanie. Práve s týmito silami pri tanci pracujeme a preto je liečivý,“ dodá Marcela.