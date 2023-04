Don Toliver: Zverenec Travisa Scotta, ktorého rap ťa dokáže zhypnotizovať

Aká bola cesta k sláve texaskej hviezdy, ktorá si v skladbách vylieva svoje srdce?

Je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich talentov na súčasnej americkej hip-hopovej scéne, do sveta rapu mieša prvky R&B soulu a prináša svieži vzduch svojou jedinečnou kombináciou melodických vokálov, emotívnych textov a hypnotických rytmov. Hovorí sa o ňom, že jeho hudba dokáže hypnotizovať.

Po necelom roku od jeho prvej skladby už rapoval na albume Travisa Scotta, ktorý sa stal jeho mentorom. Jemu blízky zvuk južanského hip-hopu ocenil až natoľko, že ho okamžite podpísal aj pod svoje vydavateľstvo Cactus Jack, pod ktorým tvorí až doteraz.

Zoznám sa s Don Toliverom, 28-ročným raperom a spevákom z Texasu, ktorý v skladbách otvára svoje najhlbšie vnútro a vylieva v nich svoje srdce.

O jeho kariére rozhodlo zapnuté rádio u barbera

Don Toliver, civilným menom Caleb Zackery Toliver, sa narodil 12. júna 1994 priamo v Houstone v americkom štáte Texas, kde aj vyrastal. Toto prostredie a samotná kultúra mesta sa na ňom odzrkadlili aj prostredníctvom hudobných žánrov, ktoré ho ovplyvňovali už v detstve.

Tie najkľúčovejšie boli predovšetkým R&B, hip-hop a tiež rapový subžáner Chopped&Screwed, charakteristický práve pre Houston, ktorého atmosféru v podobe pomalého tempa a hypnotického zvuku cítiť vo viacerých skladbách talentovaného Don T-ho.

Zásadný vplyv na jeho neskoršiu hudobnú kariéru mal tiež jeho otec – Bongo, ktorý bol taktiež raper a súčasťou houstonského hip-hopového kolektívu a vydavateľstva Swishahouse začiatkom roku 2000. Otec mu často púšťal svoje skladby, čo Dona ovplyvnilo už počas detstva.

„Ale on (otec) rap nebral vážne. Vydal síce veľa skladieb, ale bral to skôr ako zábavu. Podporoval ma však od začiatku mojej cesty,“ prezradil Don Toliver v roku 2021 v rozhovore pre rádio HOT 97. Posledný impulz, vďaka ktorému sa naplno ponoril do hudby, bol pomerne zvláštny moment, keď sa bol mladý Caleb strihať u barbera.

V rádiu v tom čase hral R&B spevák Musiq Soulchild a jeho hudba ho vraj prinútila začať robiť vlastnú hudbu. „Soulchildova hudba ma postrčila do toho, aby som do toho bezhlavo šiel. Učil som sa melódie a zvuky... Skrátka všetko. Tento moment ma nakopol najviac,“ povedal v rozhovore pre Fader.

Objavil ho Travis Scott, ktorý sa stal jeho mentorom

Don Toliver odštartoval svoju hudobnú kariéru v máji roku 2017, keď spoločne s kamarátom a producentom, ktorý si hovorí Yungjosh93, vydali spoločný mixtape s názvom Playa Familia. Spoločne vystupovali po Houstone ako undergroundoví umelci.

„Stihol som aj 5 klubov za jednu noc, v jednom som mal vystúpenie o desiatej, v ďalšom o dvanástej a potom som vystupoval v striptízových kluboch,“ spomína pre GQ. Jeho sólový debut nadišiel len o niekoľko mesiacov neskôr. V novembri vydal prvú sólovú skladbu I Gotta a v decembri singel Diva.

Prvá Don Toliverova sólová skladba vyšla aj so sprievodným videoklipom

Všetko sa však zmenilo v roku 2018, keď ho po ani nie roku aktívnej kariéry objavil ďalší rodák z Houstonu a jedno z najväčších rapových mien na svete – Travis Scott. „Zaujalo ho, ako to robím. Bol som totiž jeden z mála ľudí v meste, ktorí prišli s takouto atmosférou v hudbe. Zapadlo to do seba,“spomína Don T.

Travisa svojím jedinečným prejavom a originálnym zvukom zaujal natoľko, že sa ho ešte v tom istom roku rozhodol podpísať pod svoje vydavateľstvo Cactus Jack. Travis sa stal jeho starším rapovým mentorom a táto príležitosť mu doslova zmenila život.

V roku 2018 ho „La Flame“ prizval aj na jeden z jeho najzásadnejších albumov – Astroworld. Don Toliver to odpálil na skladbe Can't Say a mnohí rapoví fanúšikovia sa doteraz zhodujú v tom, že na tracku Travisa tzv. renegadeol, čo z rapového žargónu môžeme preložiť ako situáciu, keď hosťujúci raper predbehne interpreta na jeho vlastnej skladbe.