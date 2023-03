FOTO: 17 skvostných lookov, ktoré navrhla Beyoncé spolu s Balmain ti ukážu, že Queen B má neskutočný talent

Móda a hudba idú ruka v ruke a spolupráca Beyoncé so značkou Balmain je toho dokonalým zosobnením. Pozri si úchvatné modely inšpirované jej posledným albumom, nemajú ďaleko od umenia.

Beyoncé vidíš na titulkách magazínov len veľmi zriedkavo, no keď sa už raz za čas rozhodne dať rozhovor, stojí to za to. Momentálne hviezdi na titulke francúzskeho vydania magazínu Vogue v špeciálnej kreácii od Balmain. Bohato vykladaný model navrhla spolu s kreatívnym dizajnérom Olivierom Rousteingom a neostali len pri tom. Dvojica nakoniec "obliekla" celý megaúspešný album Renaissance.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Beyoncé (@beyonce)



V čase, keď Rousteing pracoval na svojej haute couture kolekcii na rok 2023, počúval pri kreslení práve ostatný album Renaissance od Beyonce.



„Predstavoval som si kresby vo vnútri albumu, premýšľal som ako budú návrhy súvisieť s jednotlivými piesňami - nebolo to niečo, čo som v tej chvíli mal robiť, ale hudba ma k tomu donútila. A tak to začalo,“ hovorí Rousteing pre Vogue.



Pri tvorbe ho album natoľko ovplyvnil, že okamžite zavolal speváčke a jej stylistke s požiadavkou, že by rád s Beyonce navrhol celú kolekciu. Pre dvojicu by nešlo o prvú spoluprácu, francúzsky dizajnér pre Beyoncé navrhol už niekoľko custom modelov na rôzne príležitosti, naposledy na odovzdávanie cien Brit Awards. Rousteing však tentokrát chcel od speváčky viac ako len byť jeho múzou, chcel aby kolekciu navrhli spolu.

Z 50 návrhov sa do konečného výberu dostalo 17 dizajnov, z ktorých každý odráža konkrétny song albumu. Výsledkom je autorsky nesmierne silná kolekcia, ktorá odráža Beyoncinu osobnosť aj ducha albumu a zároveň silne reprezentuje jej kultúrne dedičstvo.



Je navyše plná inovatívnych postupov, ako ďalej uvádza v špeciálnom rozhovore pre Vogue, väčšina z pevných, korzetových častí šiat bola vytvorená 3D tlačiarňou.



Rousteing zdôrazňuje aj iný aspekt kolekcie. Je to vôbec prvýkrát, čo žena tmavej pleti dostala ponuku na spoluprácu od parížskeho módneho domu. Dizajnér verí, že to nebolo naposledy.

Z kolekcie je samozrejme nadšená aj Queen B, ktorá sa Rousteingovi dojímavo poďakovala v instagramovom poste najmä za to, že dostala kreatívnu slobodu a možnosť vyhrať sa z formou.