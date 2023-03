Štiavničania sa deň po požiari snažia fungovať. Hovorili sme dobrovoľným hasičom, aj s mužom, ktorý zachraňoval archív (Reportáž)

Sobotu 19. marca 2023 môžeme bezpochyby označiť za jeden z najčiernejších dní histórie mesta Banská Štiavnica. Predpoludním v jej centre vypukol požiar v jednej z historických budov známej ako ‚Banka Lásky‘, pričom plameňom padli za obeť aj okolité stavby, medzi ktorými bola aj Základná umelecká škola, či budova Slovenského Banského Archívu. Na mieste zasahovali desiatky profesionálnych hasičov, dobrovoľníkov a dokonca aj vojakov, ktorým sa oheň darilo stabilizovať až v nedeľu predpoludním. Oheň poškodil až sedem budov.

Banskú Štiavnicu sme navštívili bezprostredne po požiari, aby sme zistili, ako sa s tragédiou vyrovnávajú domáci. Požiar označujú za katastrofu a obrovskú ranu pre ich mesto, napriek tomu sa však snažia byť čo najviac medzi sebou nápomocní a fungovať. Ako informovala hovorkyňa ministerka vnútra Zuzana Eliášová, počas požiaru sa mierne intoxikoval jeden z dobrovoľných hasičov, s ktorým sme sa tiež rozprávali. Medzi obyvateľmi sa nám taktiež podarilo natrafiť na dobrovoľníka nasadzujúceho svoj život, aby zachránil klenoty archívu.

Dva najtemnejšie dni

Do Banskej Štiavnice dorazíme iba niekoľko hodín po zastabilizovaní požiaru. Hneď pri vjazde do mesta natrafíme na niekoľko hasičských áut, ktoré smerujú do centra.

Mesto bolo plné hasičských áut. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Na hlase recepčnej v penzióne, kde sme ubytovaní počuť, že žije tragédiou rovnako, ako všetci miestni. Poradí nám, aby sme sa skontaktovali s akousi Luciou – autorkou Instagramového profilu zameriavajúceho sa na cestovný ruch v Banskej Štiavnici. Dáme na jej rady a po niekoľkých minútach sa od Lucie dozvedáme, že okrem ‚Banky Lásky‘, pizzerie Black M, banského archívu a ZUŠ plamene poškodili aj Galériu Jozefa Kollára, antikvariát a KC Eleuzína.

Na mieste požiaru aj poobede pracovali hasiči. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Majitelia vyhorených podnikov s vami asi nebudú dnes komunikovať, sami to najprv musia spracovať,“ priblíži nám s tým, že aj ona sa chcela spojiť s prevádzkarom Banky Lásky, s ktorým sa pozná osobne, ale márne. Odporučí nám však, aby sme sa skúsili popýtať v okolitých prevádzkach. „Prevádzky sa už dnes snažia fungovať. Mesto je malé, ľudia sa poznajú. Popýtajte sa a určite natrafíte aj na niekoho, kto včera pomáhal,“ poradí nám.

